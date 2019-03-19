В Калифорнии задерживали пьяного беглого экс-президента Перу

На Родине Толедо объявлен в розыск по обвинению в коррупции.

Полиция Калифорнии задержала бывшего президента Перу (2001-2006 годы), 73-летнего Алехандро Толедо, который находился в состоянии алкогольного опьянения в публичном месте.

Об этом сообщает Reuters.

Инцидент произошел в воскресенье вечером. Утром в понедельник Толедо отпустили.

В Перу Толедо объявлен в розыск по обвинению в коррупции и считается беглецом. Перуанские прокуроры обвинили его в том, что он взял $20 млн у бразильской строительной фирмы в обмен на помощь в получении выгодного контракта. Толедо отрицает какие-либо правонарушения.

С 2017 года он живет в Калифорнии и, как отмечает Reuters, он отказывается прислушиваться к распоряжениям местного судьи провести до 18 месяцев в предварительном заключении.

Соединенные Штаты все еще оценивают просьбу Перу о выдаче Толедо.

В телефонном интервью Reuters Толедо отрицал, что его арестовывали, назвав инцидент " частью заговора, организованного его политическими оппонентами".

Напомним, в марте 2018 года президент Перу Педро Пабло Кучински объявил о решении покинуть свой пост, не дожидаясь голосования в парламенте об импичменте. Голосование по импичменту президента Перу уже проходило в декабре 2017 года, тогда за отстранение Кучински проголосовало недостаточное число депутатов.

Коррупционный скандал вокруг Кучински разгорелся после публикации информации о том, что две связанные с ним фирмы получили около $5 млн бразильской строительной компании Odebrecht в период с 2004 до 2013 год, когда Кучинский работал главой правительства и министром экономики. Сам Кучинский все обвинения в свой адрес отвергает.