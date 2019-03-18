В Нигерии боевики за три недели убили 120 христиан

Джихадисты Фулани совершили нападения на несколько деревень.

В Нигерии боевики за три недели убили 120 христиан
В Нигерии боевики за три недели убили 120 христиан
Фото: christianpost.com

В Нигерии за последние три недели в результате нападений боевиков-мусульман погибли до 120 христиан.

Об этом сообщает Christian Post.

Отмечается, что джихадисты Фулани, которые стали большей угрозой нигерийским христианам, чем исламистская террористическая группировка "Боко Харам", в минувший понедельник напали на деревни Инкирими, Догоннома и Унгван-Гора. В результате последней атаки были уничтожено 143 дома, убиты 52 человека, десятки ранены.

Нападавшие разделились на три группы. Первая обстреляла людей, вторая - поджигала дома, а третья преследовала спасающихся людей. Жертвами нападения стали женщины и дети.

Отмечается, что в первую неделю марта мусульманские экстремисты убили более 30 христиан в деревне Карамар, подожгли несколько домов и церковь. Ряд недавних нападений на общины произошел в преимущественно христианском поселении на юге Кадуны, принадлежавшем к этнической группе адара. Губернатор штата Кадуна Насир Эль-Руфаи ввел комендантский час от рассвета до вечера в районе местного управления Каджуру, чтобы сдержать насилие.

В конце февраля боевики напали на деревню Маро, где убили 38 христиан и подожгли христианскую церковь. Газета Christian Post сообщила, что боевики Фулани убили тысячи христиан только в 2018 году.

Напомним, в мае 2917 года в Египте боевики атаковали группу христиан-коптов, которые ехали в монастырь к югу от Каира: 23 человека убиты, 25 получили ранения. Накануне, в апреле, в стране было введено чрезвычайное положение после нескольких терактов в церквях.


!

Если для Вас конкретно эта новость оказалась важной или интересной - пожалуйста, поделитесь ею в своей любимой социальной сети с помощью кнопок, расположенных под этим текстом. Это поможет нам в будущем делать более качественную подборку материалов, исходя из Ваших потребностей\интересов.




Коды для вставки в блог\форум

blog comments powered by Disqus

Вспомним другие новости из этого раздела?


Политика

←+Ctrl+→

Интересные новости
РоSSия направила Украине ноту из-за завершения договора о дружбеРоSSия направила Украине ноту из-за завершения договора о дружбе
Суд приостановил рассмотрение иска о законности назначения директора ГБР Романа ТрубыСуд приостановил рассмотрение иска о законности назначения директора ГБР Романа Трубы
Комиссар Совета Европы призвала Раду рассмотреть закон о языке после выборовКомиссар Совета Европы призвала Раду рассмотреть закон о языке после выборов
Петиция за легализацию медицинского каннабиса набрала 25 тысяч подписейПетиция за легализацию медицинского каннабиса набрала 25 тысяч подписей
Участников драки с полицией в Черкассах суд отправил под круглосуточный домашний арест
Блок рекламы


Похожие новости
Боевики возобновили обстрелы из минометов уже на второй день перемирияБоевики возобновили обстрелы из минометов уже на второй день перемирия
Боевики не пропустили в ОРДЛО три грузовика с гуманитарной помощью от Красного КрестаБоевики не пропустили в ОРДЛО три грузовика с гуманитарной помощью от Красного Креста
Боевики на Донбассе осуществили четыре обстрела, ранен боец ВСУБоевики на Донбассе осуществили четыре обстрела, ранен боец ВСУ
Боевики на Донбассе запустили 4 управляемые ракеты по позициям украинской армииБоевики на Донбассе запустили 4 управляемые ракеты по позициям украинской армии
Боевики совершили 6 обстрелов, один украинский военный погиб и один - раненБоевики совершили 6 обстрелов, один украинский военный погиб и один - ранен
Могилу Карла Маркса в Лондоне осквернили второй раз за две неделиМогилу Карла Маркса в Лондоне осквернили второй раз за две недели
Боевики на Донбассе участили обстрелы из тяжелого вооруженияБоевики на Донбассе участили обстрелы из тяжелого вооружения
Боевики на Донбассе обстреляли Пески и КряковкуБоевики на Донбассе обстреляли Пески и Кряковку
Боевики не пропустили патруль СММ ОБСЕ в ГорловкуБоевики не пропустили патруль СММ ОБСЕ в Горловку
Боевики пользуются буржуйками, которые оставили в ДАП "киборги"
Последние новости
Подгружаем последние новости