Германия назвала аннексию Крыма "фатальным нарушением права"

Глава Министерства иностранных дел Германии Хайко Маас назвал аннексию Крыма Россией "фатальным нарушением права". Об этом говорится в сообщении МИД Германии в Twitter .

"Этому фатальному нарушению права идет пятый год. РоSSия попыталась сдвинуть границы, прибегнув к военной силе", - написал Маас.

Глава германского МИД считает, что тот, кто так действует, "разрушает доверие" и "ставит под вопрос основные правила мирного сосуществования".

Напомним, к пятой годовщине аннексии Россией Крыма страны Европейского союза подписали декларацию, в которой подтвердили свою поддержку суверенитета и территориальной целостности Украины. Такие заявления также сделали США и Турция.

16 марта 2014 года на территории Крыма и города Севастополя прошел непризнанный миром "референдум" о статусе полуострова, по результатам которого РоSSия аннексировала Крым в свой состав. 18 марта президент РоSSии Владимир Путин объявил о "присоединении" Крыма к РоSSии.