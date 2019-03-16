В Париже возобновились столкновения между полицией и протестующими "желтыми жилетами"

Отмечается, что 15 марта было последним днем французских "Больших национальных дебатов", начатых президентом Эммануэлем Макроном с целью ответить на требования движения "желтых жилетов".
Протестующие отвергают дебаты как пустые слова и часть кампании Макрона перед выборами в Европейский парламент в мае. Они разгневаны высокими налогами и экономической политикой Макрона. В своем онлайн-призыве к субботним протестам организаторы заявили, что хотят, чтобы этот день стал "ультиматумом" для правительства.
Напомним, предыдущая крупная акция "желтых жилетов" состоялась 9 февраля. Тогда фотографу, снимавшему акцию, взрывом гранаты оторвало кисть.
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