В Париже возобновились столкновения между полицией и протестующими "желтыми жилетами"

В Париже в субботу, 16 марта, произошли столкновения между участниками очередной акции "желтых жилетов" и полицией. Митингующие проводят протесты 18-е выходные подряд. Об этом пишет AP.

"Демонстранты бросали дымовые шашки и другие объекты в офицеров вдоль Елисейских полей и начали бить по окнам полицейского фургона", - говорится в сообщении.

Силовики отступили, но позже применили водомет со стороны улицы, чтобы попытаться оттеснить протестующих. В соседнем районе, где собиралась другая группа протестов, был сожжен автомобиль.

Фото: twitter.com/LinePress

Фото: twitter.com/LinePress

Парижская полиция сообщила, что в субботу утром задержала 20 человек.

Фото: twitter.com/john_lichfield

Фото: twitter.com/john_lichfield

Отмечается, что 15 марта было последним днем французских "Больших национальных дебатов", начатых президентом Эммануэлем Макроном с целью ответить на требования движения "желтых жилетов".

Протестующие отвергают дебаты как пустые слова и часть кампании Макрона перед выборами в Европейский парламент в мае. Они разгневаны высокими налогами и экономической политикой Макрона. В своем онлайн-призыве к субботним протестам организаторы заявили, что хотят, чтобы этот день стал "ультиматумом" для правительства.

Напомним, предыдущая крупная акция "желтых жилетов" состоялась 9 февраля. Тогда фотографу, снимавшему акцию, взрывом гранаты оторвало кисть.