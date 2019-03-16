В Париже возобновились столкновения между полицией и протестующими "желтыми жилетами"

Правоохранители применили водометы.

В Париже в субботу, 16 марта, произошли столкновения между участниками очередной акции "желтых жилетов" и полицией. Митингующие проводят протесты 18-е выходные подряд. Об этом пишет AP.

#Paris d?but de l'#acte18 des #GiletsJaunes heurts d'une extr?me violence dans le secteur des #ChampsElysees journ?e comparable aux 1er et 8 d?cembre dernier. Voitures en feu nombreux bless?s. pic.twitter.com/Be4KVLDtz7

— LINE PRESS (@LinePress) 16 марта 2019 г.

"Демонстранты бросали дымовые шашки и другие объекты в офицеров вдоль Елисейских полей и начали бить по окнам полицейского фургона", - говорится в сообщении.

Силовики отступили, но позже применили водомет со стороны улицы, чтобы попытаться оттеснить протестующих. В соседнем районе, где собиралась другая группа протестов, был сожжен автомобиль.

Фото: twitter.com/LinePress
Фото: twitter.com/LinePress

Парижская полиция сообщила, что в субботу утром задержала 20 человек.

Фото: twitter.com/john_lichfield
Фото: twitter.com/john_lichfield

???URGENTE - Un policia acaba de golpear a varios #ChalecosAmarillos , algunos polic?as increnenta la presion contra los #Giletsjaunes, en los #ChampsElysees ??@CharlesBaudry #Acte18 #ActesXVIII #ActeXVIII #Yellowvests #OmplimMadrid16M#GlobalRevolution pic.twitter.com/nbu70POxWm

— ChalecosAmarillos Global (@ChalecosAmarill) 16 марта 2019 г.

Отмечается, что 15 марта было последним днем французских "Больших национальных дебатов", начатых президентом Эммануэлем Макроном с целью ответить на требования движения "желтых жилетов".

Протестующие отвергают дебаты как пустые слова и часть кампании Макрона перед выборами в Европейский парламент в мае. Они разгневаны высокими налогами и экономической политикой Макрона. В своем онлайн-призыве к субботним протестам организаторы заявили, что хотят, чтобы этот день стал "ультиматумом" для правительства.

Напомним, предыдущая крупная акция "желтых жилетов" состоялась 9 февраля. Тогда фотографу, снимавшему акцию, взрывом гранаты оторвало кисть.


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