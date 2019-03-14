Суд разрешил Генпрокуратуре изъять секретные материалы Минобороны по делу Заманы

Доступ предоставлен в рамках дела о государственной измене.

Суд разрешил Генпрокуратуре изъять секретные материалы Минобороны по делу Заманы
Фото: Lb.ua

Печерский районный суд Киева разрешил Главной военной прокуратуре Генпрокуратуры доступ к секретным документам Генерального штаба и Министерства обороны с возможностью их изъятия в рамках дела о государственной измене военных в 2010-2014 годах.

Об этом говорится в материалах суда, судебное решение было принято 6 марта.

Прошение о доступе подали военные прокуроры.

Из материалов ходатайства следует, что устанавливаются обстоятельства принятия должностными лицами Министерства обороны и Генерального штаба Вооруженных Сил в период с 2010 года по 27 февраля 2014 года, во время проведения РоSSийской Федерацией, ее организациями и их представителями подрывной деятельности против Украины, ряда противоправных управленческих решений и осуществления незаконных действий по изменению в системе управления войсками (силами), в структуре Вооруженных Сил и в системе мобилизационной подготовки, что привело к снижению обороноспособности государства.

Суд разрешил прокуратуре доступ к документам 2013 года, а именно:

  • директиве № Д-322/1/1ДСК "О проведении организационных мероприятий в аппарате Министерства обороны Украины и подчиненных воинских частях, учреждениях, учреждениях и организациях в 2013 году";
  • № Д-322/1 / 2ДСК "О проведении дополнительных организационных мероприятий в Вооруженных Силах Украины в 2013 году";
  • № Д-322/1/01 "О проведении организационных мероприятий в Главном управлении разведки Министерства обороны Украины в 2013 году";
  • № Д-322/1 / 3ДСК "О проведении организационных мероприятий с местными органами военного управления Сухопутных войск Вооруженных Сил Украины в 2013 году и проведение дополнительных организационных мероприятий в Вооруженных Силах Украины в 2013 году";
  • № Д-322/1/1 "О проведении организационного мероприятия в Генеральном штабе Вооруженных Сил Украины в 2013 году";
  • № Д-322/1 / 5ДСК "О проведении дополнительных организационных мероприятий в Вооруженных Силах Украины в 2013 году";
  • № Д-322/1/9 "О формировании 2 национального контингента Военно-Морских Сил Вооруженных Сил Украины";
  • Д-322/1 / 8ДСК "Об уточнении лимита численности Вооруженных Сил Украины на 2013 год и проведение дополнительных организационных мероприятий в Вооруженных Силах Украины в 2013 году".

Напомним, Главная военная прокуратура сообщила бывшему начальнику Генерального штаба - главнокомандующему Вооруженных сил Владимиру Замане о подозрении в государственной измене. Замана подозревается в том, что незаконно сократил 3 тыс. сотрудников военных комиссариатов и отменил любой учет призывников. Также незаконные действия Заманы в 2013 году привели к сокращению 17 тыс. человек, в том числе 14 тыс. военнослужащих, расформировании 70 военных частей и объединений.


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