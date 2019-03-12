ГБР открыло дело по материалам расследования Bihus.info

Расследование открыто по статье "Получение взятки" и грозит конфискацией всего имущества.

ГБР открыло дело по материалам расследования Bihus.info
Фигуранты расследования Андрей Рогоза, Виталий Жуков и Игорь Гладковский

Следователи центрального аппарата Государственного бюро расследований Украины (ГБР) начали досудебное расследование уголовного производства по материалам журналистского репортажа под названием "За сколько сливали дела по оборонке. Роль НАБУ, СБУ и прокуратуры (тайная переписка, ч.4-5)".

Об этом первый замдиректора ГБР Ольга Варченко сообщила на своей странице в Фейсбуке.

"Из содержания журналистского расследования следует, что группа лиц по предварительному сговору вела разговоры о возможной подготовке и передаче денежных средств в виде неправомерной выгоды должностным лицам правоохранительных органов за решение вопроса о непроведении досудебного расследования и непривлечении их к уголовной ответственности", - написала Варченко.

В случае доказательства вины, должностным лицам грозит наказание в виде лишения свободы сроком до 10 лет с конфискацией имущества.

"Досудебное расследование, направленное на полное, объективное, всестороннее и объективное исследование всех обстоятельств совершения преступления, пока продолжается", - написала Варченко.

Напомним, в финальной части журналистского расследования указано, что фигуранты оборонного скандала, связанного с компанией "Оптимумспецдеталь" ("Оптима"), годами "договаривались" с Государственной фискальной службой, Службой безопасности Украины, военной прокуратурой и даже Национальным антикоррупционным бюро.


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