Украина запретила въезд пророSSийскому журналисту из Австрии
В СБУ считают, что Вершютц представляет опасность для национальной безопасности.
Служба безопасности Украины запретила въезд в страну руководителю украинского бюро австрийского телеканала ORF Кристиану Вершютцу. Причиной является угроза, которую он представлял для национальной безопасности.
Об этом сообщила первый замглавы Комитета Рады по вопросам свободы слова и информационной политики Ольга Червакова.
"Шефу украинского бюро австрийского телеканала ORF Кристиану Вершютцу запретили въезд в Украину на 1 год. Об этом сообщают мои источники в Службе безопасности Украины", - написала она в Facebook.
"От начала вооруженного конфликта в Крыму и на Донбассе Вершютц освещал события в Украине, широко используя штампы кремлевской пропаганды, тиражируя фейки от "Раша тудей", которые дискредитируют деятельность Вооруженных сил Украины, отрицают агрессию РоSSийской Федерации против Украины, а боевиков регулярной армии РФ позиционируют "ополченцами"", - сообщила Червакова.
Также иностранец, по информации депутата, в течение последних четырех лет посещал временно оккупированные территории Донецкой, Луганской областей и оккупированный Крым через неконтролируемые пункты пропуска с территории РоSSийской Федерации.
Ранее сообщалось, что МИД Канады отказал в аккредитации роSSийским пропагандистским СМИ.
Если для Вас конкретно эта новость оказалась важной или интересной - пожалуйста, поделитесь ею в своей любимой социальной сети с помощью кнопок, расположенных под этим текстом. Это поможет нам в будущем делать более качественную подборку материалов, исходя из Ваших потребностей\интересов.
Вспомним другие новости из этого раздела?
Политика
07.03.2019 22:04