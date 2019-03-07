Кандидат в президенты Мураев снялся с выборов в пользу Вилкула

Кандидат в президенты Украины, народный депутат Евгений Мураев заявил об отказе баллотироваться на пост главы государства в пользу заместителя главы парламентской фракции "Оппозиционный блок" Александра Вилкула.

"Я снимаю свою кандидатуру с выборов президента Украины в пользу Александра Вилкула, и хочу сказать, что мы решили объединить наши политические силы. Буквально в ближайшее время пройдет объединительный съезд, на котором мы сможем многократно усилить наше влияние на политические процессы, которые проходят в нашей стране", - сказал Мураев на пресс-конференции сегодня днем.

Вилкул в свою очередь сказал, что в случае его победы будет предлагать Мураева на пост премьер-министра.

Ранее о снятии своей кандидатуры уже заявили Андрей Садовый и Дмитрий Гнап (в пользу Анатолия Гриценко) и Сергей Кривонос (в пользу Петра Порошенко). 7 марта - последний день для подачи заявлений о снятии кандидатов с выборов, 8 марта ЦИК должна утвердить окончательный список претендентов на пост главы государства.