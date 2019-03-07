Кандидат в президенты Мураев снялся с выборов в пользу Вилкула

Мураев также анонсировал объединительный съезд партий.

Кандидат в президенты Мураев снялся с выборов в пользу Вилкула
Фото: Наш

Кандидат в президенты Украины, народный депутат Евгений Мураев заявил об отказе баллотироваться на пост главы государства в пользу заместителя главы парламентской фракции "Оппозиционный блок" Александра Вилкула.

"Я снимаю свою кандидатуру с выборов президента Украины в пользу Александра Вилкула, и хочу сказать, что мы решили объединить наши политические силы. Буквально в ближайшее время пройдет объединительный съезд, на котором мы сможем многократно усилить наше влияние на политические процессы, которые проходят в нашей стране", - сказал Мураев на пресс-конференции сегодня днем.

Вилкул в свою очередь сказал, что в случае его победы будет предлагать Мураева на пост премьер-министра.

Ранее о снятии своей кандидатуры уже заявили Андрей Садовый и Дмитрий Гнап (в пользу Анатолия Гриценко) и Сергей Кривонос (в пользу Петра Порошенко). 7 марта - последний день для подачи заявлений о снятии кандидатов с выборов, 8 марта ЦИК должна утвердить окончательный список претендентов на пост главы государства.


!

Если для Вас конкретно эта новость оказалась важной или интересной - пожалуйста, поделитесь ею в своей любимой социальной сети с помощью кнопок, расположенных под этим текстом. Это поможет нам в будущем делать более качественную подборку материалов, исходя из Ваших потребностей\интересов.




Коды для вставки в блог\форум

blog comments powered by Disqus

Вспомним другие новости из этого раздела?


Политика

←+Ctrl+→

Интересные новости
"Сила людей" решила отозвать своего кандидата в президенты"Сила людей" решила отозвать своего кандидата в президенты
Комитет Европарламента одобрил отмену перевода часов на сезонное времяКомитет Европарламента одобрил отмену перевода часов на сезонное время
Филатов обещает 200 тыс. гривен "за сломанные руки" вандалов, разрисовавших памятникФилатов обещает 200 тыс. гривен "за сломанные руки" вандалов, разрисовавших памятник
Петрова и Боширова пригласили в МГУ на "Скрипальские чтения"Петрова и Боширова пригласили в МГУ на "Скрипальские чтения"
Внучатый племянник Махно дал согласие на возвращение праха предка в УкраинуВнучатый племянник Махно дал согласие на возвращение праха предка в Украину
Блок рекламы


Похожие новости
Костанчук, задержанный за дачу взятки кандидату в президенты, заявил, что его подставилиКостанчук, задержанный за дачу взятки кандидату в президенты, заявил, что его подставили
Кандидату в президенты Юрию Тимошенко пытались вручить эквивалент 5 млн грн за отказ баллотироватьсяКандидату в президенты Юрию Тимошенко пытались вручить эквивалент 5 млн грн за отказ баллотироваться
Кандидат в президенты полковник ССО Кривонос снимает свою кандидатуру в пользу ПорошенкоКандидат в президенты полковник ССО Кривонос снимает свою кандидатуру в пользу Порошенко
Садовый подал в ЦИК заявление об отзыве своей кандидатурыСадовый подал в ЦИК заявление об отзыве своей кандидатуры
Адвокаты Манафорта просят сократить ему срок наказания за работу в пользу украинских политиковАдвокаты Манафорта просят сократить ему срок наказания за работу в пользу украинских политиков
"Сила людей" решила отозвать своего кандидата в президенты"Сила людей" решила отозвать своего кандидата в президенты
Зеленский будет троллить других кандидатов с билбордовЗеленский будет троллить других кандидатов с билбордов
Гнап заявил о снятии своей кандидатуры на президентских выборах
Садовый снимается с выборов в пользу ГриценкоСадовый снимается с выборов в пользу Гриценко
Нацполиция расследует, кто дал деньги на залог кандидату ТимошенкоНацполиция расследует, кто дал деньги на залог кандидату Тимошенко
Последние новости
Подгружаем последние новости