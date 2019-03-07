Два молдавских летчика вернулись на родину после трех лет в плену в Афганистане

Их вертолет был подбит талибами в ноябре 2015 года.

Два молдавских летчика вернулись на родину после трех лет в плену в Афганистане
Фото: newsmaker.md

Два молдавских летчика Лионел Буруянэ и Михаил Крихана, которых в 2015 году взяли в плен в Афганистане, в четверг вернулись на родину.

Об этом сообщил президент страны Игорь Додон в фейсбуке.

Вертолет молдавской компании Valan International Cargo Charter, работавший в Афганистане, был подбит 24 ноября 2015 года над контролируемой талибами провинцией Фарьяб. После вынужденной посадки, командир экипажа Олег Гроза был убит, а двое других летчиков Лионел Буруянэ и Михай Крихан были захвачены в плен.

В феврале 2019 года летчиков освободили при посредничестве РФ, и последние недели они находились в Москве. Спикер молдавского парламента Андриан Канду говорил, что молдавские госструктуры три года работали над их освобождением, и летчики должны были сразу прибыть в Кишинев, однако из-за вмешательства президента Додона их возвращение на родину затянулось.

"Сейчас летчики находятся на попечении властей, которые обеспечат их реабилитацию. Состояние здоровья обоих пилотов — хорошее, но пока они будут находиться под наблюдением врачей", - говорится в пресс-релизе МИД Молдовы.


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