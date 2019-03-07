Два молдавских летчика вернулись на родину после трех лет в плену в Афганистане

Их вертолет был подбит талибами в ноябре 2015 года.

Два молдавских летчика Лионел Буруянэ и Михаил Крихана, которых в 2015 году взяли в плен в Афганистане, в четверг вернулись на родину.

Об этом сообщил президент страны Игорь Додон в фейсбуке.

Вертолет молдавской компании Valan International Cargo Charter, работавший в Афганистане, был подбит 24 ноября 2015 года над контролируемой талибами провинцией Фарьяб. После вынужденной посадки, командир экипажа Олег Гроза был убит, а двое других летчиков Лионел Буруянэ и Михай Крихан были захвачены в плен.

В феврале 2019 года летчиков освободили при посредничестве РФ , и последние недели они находились в Москве. Спикер молдавского парламента Андриан Канду говорил, что молдавские госструктуры три года работали над их освобождением, и летчики должны были сразу прибыть в Кишинев, однако из-за вмешательства президента Додона их возвращение на родину затянулось.