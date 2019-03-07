Гриценко и Садовый подписали соглашение о выборах

"То, что в формировании правительства мы будем совместно участвовать, это очевидно".

Фото: Диана Буцко

Кандидат в президенты Анатолий Гриценко и мэр Львова Андрей Садовый подписали соглашение по поводу объединения на выборах. Согласно документу, Садовый снимается с выборов в пользу Гриценко, а Гриценко обязуется "быть честным".

Об этом они заявили на совместной пресс-конференции в штабе Садового в Киеве.

Оба кандидата уверяют, что никаких других условий снятия Садового в пользу Гриценко нет. "Мы не делили должностей. Это не под президентские выборы, это ради Украины. Но то, что в формировании правительства мы будем совместно участвовать, это совершенно очевидно", - добавил Гриценко.

Фото: Диана Буцко

Садовый в свою очередь сказал, что "Самопомощь" будет принимать активное участие в парламентских выборах и станет платформой для объединения других сил.

Мэр Львова отметил, что поддерживает Гриценко, потому что тот "декларирует быть честным и служить украинскому народу". "Я верю, что эти слова будут реализованы", - сказал он.

Гриценко добавил, что у него с Садовым одинаковые "базовые подходы". Он также сказал, что у него будут переговоры с еще одним кандидатом об объединении.

Напомним, 1 марта Андрей Садовый объявил, что снимает свою кандидатуру с выборов президента в пользу Анатолия Гриценко. 5 марта ЦИК официально снял его с выборов.


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