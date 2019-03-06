Замглавы Госводагентства задержали на взятке

Чиновник требовал 8 тыс. долларов за мелиорацию водоема.

Заместитель главы Государственного агентства водных ресурсов Украины задержан во время получения взятки в 8 тыс. долларов.

Об этом сообщила пресс-секретарь генпрокурора Лариса Сарган.

Фото: facebook.com/LarysaSargan

"Указанное лицо, занимая особо ответственное положение, используя свои служебные полномочия, требовал и получил от представителя юридического лица неправомерную выгоду в сумме 8 тыс. долларов за подписание договора на осуществление биологической мелиорации водоема - Бучанского водохранилища (84 га), который расположен в с. Гореничи Киево-Святошинского района в Киевской области", - говорится в сообщении на странице Сарган в фейсбуке.

Фото: facebook.com/LarysaSargan

Задержания осуществляли прокуроры ГПУ совместно с прокурорами САП и оперативниками СБУ. Сейчас проводятся обыски по месту жительства и работы подозреваемого, а также готовится ходатайство об избрании в отношении него меры пресечения в виде содержания под стражей.

Фото: facebook.com/LarysaSargan

Согласно данным на официальном сайте Госводагентства, заместителем председателя агентства является Павел Гвозденко, который был назначен на эту должность в июле 2015 года.

Накануне на взятке задержан начальник управления финконтроля Львовского горсовета.


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