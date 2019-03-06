Шабунин: власть не пойдет на увольнение Холодницкого

"Сохранение Холодницкого — это вопрос личной безопасности власти".

Шабунин: власть не пойдет на увольнение Холодницкого
Виталий Шабунин
Фото: Макс Требухов

Глава общественной организации "Центр противодействия коррупции", член Общественного совета при Антикоррупционном бюро Виталий Шабунин считает, что власть не пойдет на увольнение антикоррупционного прокурора Назара Холодницкого.

Так он прокомментировал LB.ua слова посла США Мари Йованович о необходимости сменить руководителя САП.

"Заявление посла США о необходимости увольнения Холодницкого — это не просто "красная карточка" власти, это не предупреждение, а констатация факта, что рано или поздно сама власть будет отвечать за это. Наши международные партнеры намекали власти на увольнение Холодницкого уже год. Решением КСУ об отмене нормы по незаконному обогащению власть уже перешла последнюю черту ответственности. Для США, думаю, это стало последней каплей", - заявил он.

Шабунин отметил, что "посол США требует от нашей власти сделать элементарную вещь — уволить главу САП, который уже год в своем кабинете только то и делал, что уничтожал все уголовные производства, предупреждал об обысках и думал, как спасти Труханова и многих других фигурантов коррупционных скандалов".

"Я не представляю как можно было довести до такого, чтобы об увольнении Холодницкого публично говорил сам посол США", - добавил он.

Шабунин напомнил, что "Центр противодействия коррупции" уже обнародовал список топ-дел, которые умышленно "хоронил глава САП".

"Теперешняя политическая элита будет сохранять Холодницкого на его месте как можно дольше, несмотря на заявление посла США. По той причине, что именно САП блокирует передачу уголовных дел в суд. Один из примеров — господин Демчина, подозрение которому не подписывает Холодницкий уже больше полгода. Поэтому сохранение Холодницкого на посту — это вопрос личной безопасности власти. Они будут делать все, чтобы максимально долго удержать его на должности. А нам это будет стоить максимально дорого, поскольку наши кредиторы просто не будут давать нам деньги, которые разворовываются здесь", — считает он.


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