В лондонском аэропорту Хитроу обнаружили миниатюрную бомбу

Три пакета со взрывчаткой получили в двух аэропортах и на вокзале.

Фото: daily mail.co.uk

Полиция Великобритании сообщила об обнаружении миниатюрных самодельных взрывных устройств в двух аэропортах Лондона и на столичном вокзале. Об этом сообщает Daily Mail.

В частности, бомбы были отправлены по почте в аэропорты Хитроу и Лондон-сити, а также на столичный вокзал Ватерлоо. Это подтвердила полиция.

Сообщается, что при открытии конвертов один из них вспыхнул. На время разбирательства в местах обнаружения посылок были перекрыты центральные помещения, полиция осмотрела территорию на предмет других подозрительных предмметов, однако ничего не обнаружила.

В официальном заявлении, выпущенном через несколько часов после обнаружения взрывчатки, спикер Скотланд-Ярда сообщила, что взрывчатка пришла в белых пакетах размера А4.

Информации о пострадавших на данный момент нет.

Напомним, ранее в этом году аэропорт Хитроу несколько раз прекращал работу из-за обнаружения беспилотников на закрытой территории.


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