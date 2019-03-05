ГПУ опровергла связь застреленного в Киеве мужчины с делом "бриллиантовых прокуроров"

Владелец ювелирного завода Сергей Киселев убит сегодня в Днепровском районе столицы.

ГПУ опровергла связь застреленного в Киеве мужчины с делом "бриллиантовых прокуроров"
Фото: Сергей Нужненко

Генеральная прокуратура опровергла информацию о том, что убитый в Днепровском районе Киева Сергей Киселев связан с делом "бриллиантовых прокуроров".

Об этом сообщил пресс-секретарь Генпрокуратуры Андрей Лысенко.

"Убитый гражданин Киселев не имеет процессуального статуса в уголовном производстве, которое расследовала Генпрокуратура. Он не был ни свидетелем, ни заявителем, ни потерпевшим в производстве, которое уже слушается несколько лет в суде, где на скамье подсудимых находятся бывшие прокуроры Корниец и Шапакин. Напомню, что эти прокуроры были задержаны по подозрению в получении взятки в особо крупных размерах. Соответственно, заявление о якобы убийстве главного свидетеля по делу "бриллиантовых прокуроров - неправда!" - написал Лысенко в фейсбуке.

Напомним, сегодня днем в Киеве неизвестный выстрелил в мужчину в "Мерседесе" и скрылся с места происшествия. По словам свидетелей, стрелок был в форме, похожей на полицейскую. Позже появилась информация, что убитый - ключевой свидетель в деле "бриллиантовых прокуроров" Сергей Киселев.

Ранее в феврале Генеральная прокуратура Украины потребовала доступ ко внутренним документам редакции издания "Новое время" в рамках расследования публикаций одного из авторов, писавшего о коррупции в оборонных закупках, в частности, о дочери "бриллиантового прокурора" Корнийца.


!

Если для Вас конкретно эта новость оказалась важной или интересной - пожалуйста, поделитесь ею в своей любимой социальной сети с помощью кнопок, расположенных под этим текстом. Это поможет нам в будущем делать более качественную подборку материалов, исходя из Ваших потребностей\интересов.




Коды для вставки в блог\форум

blog comments powered by Disqus

Вспомним другие новости из этого раздела?


Политика

←+Ctrl+→

Интересные новости
Два фигуранта дела об убийстве милиционеров в Киеве вышли на свободу после почти четырех лет в СИЗОДва фигуранта дела об убийстве милиционеров в Киеве вышли на свободу после почти четырех лет в СИЗО
Конституционный Суд обнародовал решение об отмене статьи УК о незаконном обогащенииКонституционный Суд обнародовал решение об отмене статьи УК о незаконном обогащении
Украина и РоSSия подписали соглашение о вылове рыбы в Азовском мореУкраина и РоSSия подписали соглашение о вылове рыбы в Азовском море
Заседание гуманитарной подгруппы ТКГ сорвали "базарные тетки" из ОРДЛО, - ГеращенкоЗаседание гуманитарной подгруппы ТКГ сорвали "базарные тетки" из ОРДЛО, - Геращенко
"Сила людей" решила отозвать своего кандидата в президенты"Сила людей" решила отозвать своего кандидата в президенты
Блок рекламы


Похожие новости
Застреленный в Киеве мужчина оказался свидетелем по делу "бриллиантовых прокуроров"Застреленный в Киеве мужчина оказался свидетелем по делу "бриллиантовых прокуроров"
Синод ПЦУ принял решение о богослужении УГКЦ в Софийском соборе в КиевеСинод ПЦУ принял решение о богослужении УГКЦ в Софийском соборе в Киеве
ПЦУ опровергла переход ликвидированного прихода УГКЦ во Львове в свое подчинениеПЦУ опровергла переход ликвидированного прихода УГКЦ во Львове в свое подчинение
У посольства РоSSии в Киеве провели акцию с требованием расследовать исчезновения и похищения в КрымуУ посольства РоSSии в Киеве провели акцию с требованием расследовать исчезновения и похищения в Крыму
Активисты загжли фаеры под зданием суда в Киеве, где рассматривают апелляцию МангераАктивисты загжли фаеры под зданием суда в Киеве, где рассматривают апелляцию Мангера
Два фигуранта дела об убийстве милиционеров в Киеве вышли на свободу после почти четырех лет в СИЗОДва фигуранта дела об убийстве милиционеров в Киеве вышли на свободу после почти четырех лет в СИЗО
Суд снял арест с земучастка на аллее Героев Небесной сотни в КиевеСуд снял арест с земучастка на аллее Героев Небесной сотни в Киеве
На матче Лиги Европы в Киеве вывесили баннер "Убийцы Гандзюк должны сесть"
В Киеве полиция начала штрафовать за политрекламу на балконахВ Киеве полиция начала штрафовать за политрекламу на балконах
В Киеве появится сквер имени Павла ШереметаВ Киеве появится сквер имени Павла Шеремета
Последние новости
Подгружаем последние новости