СБУ задержала чиновника БТИ в Николаевской области на взятке в 100 тыс. грн
Директор бюро действовал в сговоре с горсоветом.
В Николаевской области чиновник Бюро технической инвентаризации попался на взятке в 100 тыс. гривен. Сотрудники СБУ задержали мужчину в его рабочем кабинете во время получения денег, сообщает пресс-служба СБУ.
Оперативники спецслужбы установили, что чиновник, по предварительному сговору с другими чиновниками горсовета, требовал у местного предпринимателя более 100 тысяч гривен за "несоздание искусственных препятствий" для установления в районном центре рекламных конструкций.
Правоохранители задержали директора межгородского БТИ в рабочем кабинете во время получения всей суммы неправомерной выгоды.
В рамках начатого уголовного производства по ч. 3 ст. 368 Уголовного кодекса Украины продолжаются неотложные следственные действия по установлению и привлечению к ответственности всех чиновников, причастных к противоправной деятельности".
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