В "деле Мартыненко" завершили исследование доказательств по эпизоду с "Энергоатомом"

На следующем судебном заседании примутся за "ВостГОК".

В "деле Мартыненко" завершили исследование доказательств по эпизоду с "Энергоатомом"
Фото: Lb.ua

Шевченковский районный суд Киева, где рассматривается так называемое "дело Мартыненко", 5 марта завершил исследование доказательств по эпизоду о хищении средств "Энергоатома" и на следующем заседании перейдет к второму эпизоду - о хищении средств "ВостГОКа".

Об этом сообщила пресс-служба Специализированной антикоррупционной прокуратуры.

Следующее заседании назначили на 12 марта.

Первый эпизод касается завладения средствами "Энергоатома" по контракту на поставку оборудования от чешской компании Skoda JS и контракта между Skoda JS и Bradcrest Investments SA. Сумма - 6,4 млн евро.

Обвиняемыми являются бывший народный депутат Мартыненко и Валерий Васильков, бывший директор ПП "Атомкомплект".

Второй эпизод касается завладения 17,28 млн долларов ГП "ВостГОК" путем неправомерного заключения и выполнения контракта купли-продажи уранового концентрата через австрийскую компанию-посредника Steuermann Investitions- und Handelsgesellschaft mbH.

Обвиняются Мартыненко, топ-менеджер "Нафтогаза" Сергей Перелома, глава ПАО "Объединенная горно-химическая компания" (ОГХК) Руслан Журило, глава "ВостГОКа" Александр Сорокин и замдиректора госконцерна "Ядерное топливо" Владимир Богданец.

Напомним, что дело по "Энергоатому" было начато еще в декабре 2015 года. Параллельно расследовалось дело о хищениях на ВостГОКе. В ноябре 2017 года их объединили в одно производство.


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