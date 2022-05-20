В Киевской области завершили разминирование дорог

Также полностью восстановлено электроснабжение области, информирует ZN.ua.

В Киевской области завершили разминирование дорог
© Сергей Нужненко / Радио Свобода

Разминирование дорог и путей Киевской области уже полностью завершено, а также на 100% возобновлено электроснабжение, сообщил в пятницу заместитель председателя Офиса президента Кирилл Тимошенко.

По его словам, работы по восстановлению энергоснабжения продолжались 45 дней вместо запланированных 60. Восстановительные работы выполняли более тысячи специалистов из разных регионов Украины, питание восстановлено более 260 тыс. потребителям.

Так, в селе Андреевка Макаровской громады Киевской области уже начат текущий ремонт крыш в 50 частных домах. Также здесь восстановлены газо- и электроснабжение, частично есть связь и интернет. Территорию полностью очистили от завалов, а с дорог забрали технику.

В Мотыжине, где от вражеского снаряда пострадал лицей, работавший более 50 лет, планируется возобновить работу учебного заведения до 1 сентября.

"Село Мощун сильно пострадало в результате боевых действий и понемногу приходит в себя после их завершения. Уже возобновлено транспортное сообщение с Киевом – возобновили работу автобусы. Но главное – это восстановление жилья. Сейчас определена дорожная карта с работы над генеральным планом населенного пункта, готовятся документы для его обнародование и проведение общественного обсуждения", – добавил Тимошенко.


Ирина Знась, ZN.ua

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