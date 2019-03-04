Мэры польских городов получили письма с угрозами

Отправитель одного из писем задержан.

Мэры польских городов получили письма с угрозами
Фото: glavpost.com.ua

Мэр Кракова Яцек Майхровский и мэр Жешува Тадеуш Ференц получили письма с угрозами, в которых были гильзы от патронов.

Оба письма были получены в понедельник, 4 марта, сообщает польское издание RMF24.

Полиция расследует оба случая. Пока неизвестно, имеют ли оба письма какую-либо связь друг с другом.

Установлено, что письмо мэру Кракова было отправлено 28-летним жителем столицы Малопольши. Он задержан полицией. Мужчине могжет грозить до трех лет тюрьмы.

В письме 28-летний мужчина написал: "Давайте играть в игру. У вас есть 7 дней, чтобы объявить о своей отставке. В противном случае, в последний раз вы видите свою семью. (...) Что вы выбираете? Жизнь или смерть?"

Напомним, 13 января на благотворительном концерте 27-летний мужчина напал с ножом на мэра польского Гданьска Павла Адамовича. Позже мэр умер от полученных травм в больнице.

Накануне в Гданьске выбрали нового мэра. Им стала юрист и чиновник местного самоуправления Александра Дулькевич.


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