Женщина готова дать показания на своего командира-россиянина.

Украинская контрразведка вывела с оккупированной территории замкомандира полка "ДНР" Светлану Дрюк (позывной Ветерок), о которой роSSийские пропагандисты сняли фильм "Ополченочка".

Об этом говорится в сюжете ТСН.

Дрюк вывезли из Донецкой области после того, как осенью прошлого года в районе Чистяково (бывший Торез) из-за взрыва были уничтожены восемь танков Т-72 незаконного вооруженного формирования "11 полк ДНР", где она служила. Историю женщины рассказали только сейчас, в марте, потому что до последнего времени на оккупированной области находились двое ее детей.

По словам Дрюк, ее подразделением командует кадровый роSSийский военный Алексей Бернгард. "Он карьерист, потому что он не смотрит, выполнима эта задача или не выполнима. Человек прислан с учетом того, что из "ДНР" он уедет с очередной звездой", - сказала женщина. Она готова дать показания против Бернгарда и других кадровых роSSийских военных, о которых ей известно.

Фото: ТСН Алексей Бернгард

Дрюк рассказала также, что в РоSSии уже готов план, как завезти в Донецкую и Луганскую области до 100 тысяч военных под видом местных "ополченцев" при необходимости. Она утверждает, что на оккупированной территории уже подготовлены документы прикрытия на реальных роSSийских военных, которые могут зайти в Украину в течение четыре часа.

В таком случае на базе одного "ДНР-овского" полка должны развернуться три роSSийских. "Все россияне по списку являются местными. Из каждого полка, из каждой части делается три. Если в полку две тысячи людей, то зайдет шесть тысяч россиян", - рассказала она.

Дрюк воевала против Украины с 2014 года. "Мне говорят: ты воевала, ты убивала людей. Да, в 14 году я стала начальником штаба дивизиона. Я себя не оправдываю, просто тогда было такое время, я выполняла то, что мне говорили", - заявила она.

По словам женщины, мотив для бегства из рядов "ДНР" у нее личный - "друг" в украинских спецслужбах.