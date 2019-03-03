В Красноильске хулиганы привязали агитационную палатку Тимошенко к машине и увезли
Шутникам шьют уголовное дело с перспективой сесть на пять лет.
В городе Красноильске несколько хулиганов привязали агитационную палатку Юлии Тимошенко к машине и увезли. Одного из них вскоре задержали, и теперь ему вменяют групповое хулиганство (ч.2 ст.296 УК), которое может грозить пятилетним сроком.
Об этом сообщила пресс-служба местной полиции.
Четверо человек на автомобиле иностранной регистрации подъехали на машине к агитационной палатке, стали цепляться к агитатору, а потом отобрали палатку таким необычным образом.
В Сторожинецком и соседних к нему районах был объявлен план "Перехват", и в ходе первоочередных следственно-оперативных действий установили одного из хулиганов. Им оказался 31-летний житель соседнего села Буденец.
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