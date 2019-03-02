Обвиненный в призывах к терроризму роSSийский правозащитник сбежал в Украину

Виктор Корб не намерен просить политического убежища.

Обвиненный в призывах к терроризму роSSийский правозащитник сбежал в Украину
Виктор Корб
Фото: ВОмске

Обвиненный в призывах к терроризму житель Омска Виктор Корб покинул РоSSию и переехал в Украину. Об этом он сам сообщил 1 марта в эфире программы "Лицом к событию", передает Радио Свобода.

По словам Корба, в РоSSии он преследуется по делу о публичных призывах к осуществлению террористической деятельности. Сейчас он находится в Киеве, где намерен оформить вид на жительство.

Правозащитник рассказал, что, принимая решение о переезде, он нарушил подписку о невыезде. Корб утверждает, что возвращение в РоSSию составляет для него опасность. Он заявил, что не намерен просить политического убежища в Украине.

Уголовное дело против Корба было возбуждено 18 мая 2018 года. Его обвинили в пропаганде терроризма из-за публикации последнего слова блогера Бориса Стомахина, ранее осужденного на 7 лет лишения свободы за призывы к терроризму.

Сам Корб заявил, что "никогда не выражал поддержки терроризма и не давал никакой своей оценки по этому поводу". В квартире правозащитника состоялся десятичасовой обыск. У Корба и его семьи изъяли всю технику, в том числе мобильные телефоны.

Как сообщалось, инженер-механик из Твери Андрей Бубеев, который в РФ был осужден на два года и три месяца за репост публикации в соцсети "ВКонтакте", переехал в Киев.


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