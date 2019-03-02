Внучатый племянник Махно дал согласие на возвращение праха предка в Украину

Документы по перевозке праха анархиста в Гуляйполе готовы.

Внучатый племянник Махно дал согласие на возвращение праха предка в Украину
Нестор Махно , 1919 г
Фото: wikimedia.org

Внучатый племянник Нестора Махно дал согласие на возвращение из Франции в Украину праха его предка. Об этом глава Гуляйпольской РГА Александр Ищенко заявил в интервью Гуляйполе.city.

"Подготовили все необходимые документы по перевозке праха Нестора Махно в Гуляйполе. Этому предшествовали сессия городского совета, а также рабочее совещание...С нашей стороны готовы все документы, есть заявление внучатого племянника Нестора Махно по возвращению на родину праха его предка", - сообщил Ищенко.

По его словам, в случае возврата прах Нестора Махно разместят в музее. На данный момент Украина ожидает окончательного ответа французской стороны.

"Французская диаспора - против возвращения праха. Поэтому этот вопрос решается на уровне международных отношений", - отметил председатель РГА.

В апреле 2018 сообщалось, что срок аренды места на кладбище Пер-Лашез в Париже, где захоронена урна с прахом Махно, подошел к концу. Глава Запорожской областной государственной администрации Константин Брыль заявил, что прах Нестора Махно планируют перезахоронить в Гуляйполе.

Напомним, в январе 2017 года на территории государственного историко-мемориального Лукьяновского заповедника в Киеве были перезахоронены останки украинского писателя Александра Олеся и его жены Веры Кандыбы, которые раньше покоились на кладбище в Праге. 3 января 2017 года останки украинского поэта были эксгумированы, так как на его месте решили похоронить другого человека - Владимира Михайлишина, который последние годы платил ренту за могилу украинского поэта.


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