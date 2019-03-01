Саудовская Аравия подтвердила лишение гражданства сына бен Ладена

Власти США пообещали денежное вознаграждение за информацию, которая поможет его найти и задержать.

Саудовская Аравия подтвердила лишение гражданства сына бен Ладена
Хамза бен Ладен
Фото: novinovi.com

Власти Саудовской Аравии в пятницу, 1 марта, подтвердили решение о лишении гражданства сына бывшего главаря террористической группировки "Аль-Каида" Усамы бен Ладена Хамзы.

Немецкая волна сообщает, что королевский указ о лишении гражданства Саудовской Аравии Хамзы Бен Ладена, которого разыскивают США, подписан еще в ноябре 2018 года. Впоследствии, 22 февраля 2019 года, в официальной правительственной газете Umm al-Qura было опубликовано соответствующее решение министерства внутренних дел.

Эр-Рияд отдельно сообщил об этом факте 1 марта, то есть на следующий день после того, как Государственный департамент США заявил, что 30-летний Хамза бен Ладен ныне выступает "как лидер "Аль-Каиды". Власти США пообещали значительное денежное вознаграждение за информацию, которая поможет его найти и задержать.

По данным американских властей, Хамза бен Ладен ранее угрожал устроить нападения на США, чтобы отомстить за убийство отца. В 2015 году он записал аудиообращение к радикальным исламистам Сирии с призывом объединяться, отметив, что борьба в этой стране откроет путь к "освобождению Палестины". В следующем своем обращении годом позднее он обещал изменить власть у себя на родине - в Саудовской Аравии.

В отношении Хамзы бен Ладена существует противоречивая информация. По некоторым данным, он находится на территории Пакистана, а по другим - на территории Афганистана или Сирии. Ранее также сообщалось, что он может даже находиться под домашним арестом в Иране.

Как известно, после ликвидации Усамы бен Ладена трем его женам и детям было предоставлено разрешение вернуться в Саудовскую Аравию.


!

Если для Вас конкретно эта новость оказалась важной или интересной - пожалуйста, поделитесь ею в своей любимой социальной сети с помощью кнопок, расположенных под этим текстом. Это поможет нам в будущем делать более качественную подборку материалов, исходя из Ваших потребностей\интересов.




Коды для вставки в блог\форум

blog comments powered by Disqus

Вспомним другие новости из этого раздела?


Политика

←+Ctrl+→

Интересные новости
Два фигуранта дела об убийстве милиционеров в Киеве вышли на свободу после почти четырех лет в СИЗОДва фигуранта дела об убийстве милиционеров в Киеве вышли на свободу после почти четырех лет в СИЗО
Полиция задержала автобус с "киевскими титушками" на въезде в Одессу (обновлено)Полиция задержала автобус с "киевскими титушками" на въезде в Одессу (обновлено)
Конституционный Суд обнародовал решение об отмене статьи УК о незаконном обогащенииКонституционный Суд обнародовал решение об отмене статьи УК о незаконном обогащении
Украина и РоSSия подписали соглашение о вылове рыбы в Азовском мореУкраина и РоSSия подписали соглашение о вылове рыбы в Азовском море
Главы ПЦУ и УГКЦ планируют встречуГлавы ПЦУ и УГКЦ планируют встречу
Блок рекламы


Похожие новости
Саудовская Аравия впервые назначила послом женщинуСаудовская Аравия впервые назначила послом женщину
Ирина Луценко подаст в суд на Гриценко из-за сынаИрина Луценко подаст в суд на Гриценко из-за сына
Украина подтвердила готовность к участию в переговорах в "нормандском формате"Украина подтвердила готовность к участию в переговорах в "нормандском формате"
Саудовская Аравия требует смертной казни для 5 подозреваемых в убийстве журналиста ХашоггиСаудовская Аравия требует смертной казни для 5 подозреваемых в убийстве журналиста Хашогги
Президент Туркменистана назначил сына замглавы Ахалского велаятаПрезидент Туркменистана назначил сына замглавы Ахалского велаята
В РоSSии приняли закон, упрощающий получение гражданства для украинцевВ РоSSии приняли закон, упрощающий получение гражданства для украинцев
CБУ подтвердила пребывание своих сотрудников на захваченных катерахCБУ подтвердила пребывание своих сотрудников на захваченных катерах
Reuters: Саудовская Аравия может сменить наследника престола из-за убийства ХашоггиReuters: Саудовская Аравия может сменить наследника престола из-за убийства Хашогги
ГПСУ подтвердила, что РФ отпустила украинских моряков, но опровергла информацию об обменеГПСУ подтвердила, что РФ отпустила украинских моряков, но опровергла информацию об обмене
САП подтвердила задержание Березкина-младшегоСАП подтвердила задержание Березкина-младшего
Последние новости
Подгружаем последние новости