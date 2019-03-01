Саудовская Аравия подтвердила лишение гражданства сына бен Ладена

Власти США пообещали денежное вознаграждение за информацию, которая поможет его найти и задержать.

Власти Саудовской Аравии в пятницу, 1 марта, подтвердили решение о лишении гражданства сына бывшего главаря террористической группировки "Аль-Каида" Усамы бен Ладена Хамзы.

Немецкая волна сообщает, что королевский указ о лишении гражданства Саудовской Аравии Хамзы Бен Ладена, которого разыскивают США , подписан еще в ноябре 2018 года. Впоследствии, 22 февраля 2019 года, в официальной правительственной газете Umm al-Qura было опубликовано соответствующее решение министерства внутренних дел.

Эр-Рияд отдельно сообщил об этом факте 1 марта, то есть на следующий день после того, как Государственный департамент США заявил, что 30-летний Хамза бен Ладен ныне выступает "как лидер "Аль-Каиды". Власти США пообещали значительное денежное вознаграждение за информацию, которая поможет его найти и задержать.

По данным американских властей, Хамза бен Ладен ранее угрожал устроить нападения на США , чтобы отомстить за убийство отца. В 2015 году он записал аудиообращение к радикальным исламистам Сирии с призывом объединяться, отметив, что борьба в этой стране откроет путь к "освобождению Палестины". В следующем своем обращении годом позднее он обещал изменить власть у себя на родине - в Саудовской Аравии.

В отношении Хамзы бен Ладена существует противоречивая информация. По некоторым данным, он находится на территории Пакистана, а по другим - на территории Афганистана или Сирии. Ранее также сообщалось, что он может даже находиться под домашним арестом в Иране.

Как известно, после ликвидации Усамы бен Ладена трем его женам и детям было предоставлено разрешение вернуться в Саудовскую Аравию.