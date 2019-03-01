В Беларуси задержали мигрантов, перепутавших французский и белорусский Брест

Белорусские пограничники задержали вблизи белорусско-польской границы двух нелегальных мигрантов, которые перепутали французский и белорусский Брест.

Об этом сообщает сообщает БЕЛТА со ссылкой на сайт Госпогранкомитета.

Инцидент произошел 28 февраля. Мужчины без документов пытались обойти пункт пропуска "Варшавский мост". Нарушители представились гражданами Сирии. Других сведений они не предоставили, ссылаясь на языковой барьер. Однако, по оперативной информации, иностранцы, предположительно, являются гражданами Туниса.

При попытке нарушения границы они планировали использовать географические карты Польши и города Бреста, но только не белорусского, а расположенного во Франции.

В отношении задержанных начат административный процесс за нарушение пограничного законодательства. До установления личности они будут находиться в изоляторе временного содержания Брестской пограничной группы. Проводится дальнейшее разбирательство.