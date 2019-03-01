В Беларуси задержали мигрантов, перепутавших французский и белорусский Брест

Двое тунисских нелегалов представились гражданами Сирии.

В Беларуси задержали мигрантов, перепутавших французский и белорусский Брест
Фото: belta.by

Белорусские пограничники задержали вблизи белорусско-польской границы двух нелегальных мигрантов, которые перепутали французский и белорусский Брест.

Об этом сообщает сообщает БЕЛТА со ссылкой на сайт Госпогранкомитета.

Инцидент произошел 28 февраля. Мужчины без документов пытались обойти пункт пропуска "Варшавский мост". Нарушители представились гражданами Сирии. Других сведений они не предоставили, ссылаясь на языковой барьер. Однако, по оперативной информации, иностранцы, предположительно, являются гражданами Туниса.

При попытке нарушения границы они планировали использовать географические карты Польши и города Бреста, но только не белорусского, а расположенного во Франции.

В отношении задержанных начат административный процесс за нарушение пограничного законодательства. До установления личности они будут находиться в изоляторе временного содержания Брестской пограничной группы. Проводится дальнейшее разбирательство.


!

Если для Вас конкретно эта новость оказалась важной или интересной - пожалуйста, поделитесь ею в своей любимой социальной сети с помощью кнопок, расположенных под этим текстом. Это поможет нам в будущем делать более качественную подборку материалов, исходя из Ваших потребностей\интересов.




Коды для вставки в блог\форум

blog comments powered by Disqus

Вспомним другие новости из этого раздела?


Политика

←+Ctrl+→

Интересные новости
Два фигуранта дела об убийстве милиционеров в Киеве вышли на свободу после почти четырех лет в СИЗОДва фигуранта дела об убийстве милиционеров в Киеве вышли на свободу после почти четырех лет в СИЗО
Полиция задержала автобус с "киевскими титушками" на въезде в Одессу (обновлено)Полиция задержала автобус с "киевскими титушками" на въезде в Одессу (обновлено)
Конституционный Суд обнародовал решение об отмене статьи УК о незаконном обогащенииКонституционный Суд обнародовал решение об отмене статьи УК о незаконном обогащении
Украина и РоSSия подписали соглашение о вылове рыбы в Азовском мореУкраина и РоSSия подписали соглашение о вылове рыбы в Азовском море
Главы ПЦУ и УГКЦ планируют встречуГлавы ПЦУ и УГКЦ планируют встречу
Блок рекламы


Похожие новости
В Швеции задержали предполагаемого роSSийского шпионаВ Швеции задержали предполагаемого роSSийского шпиона
Пограничники задержали боевика, который охранял обломки сбитого MH17Пограничники задержали боевика, который охранял обломки сбитого MH17
Двух активистов с плакатом "Кто заказал Катю Гандзюк?" задержали возле американского эсминца в ОдессеДвух активистов с плакатом "Кто заказал Катю Гандзюк?" задержали возле американского эсминца в Одессе
Командира воинской части в Ровенской области задержали на взятке в $ 10 тыс.Командира воинской части в Ровенской области задержали на взятке в $ 10 тыс.
В Черновицкой области военнослужащего-контрактника задержали при попытке продать гранатометВ Черновицкой области военнослужащего-контрактника задержали при попытке продать гранатомет
Бывший генсек НАТО: Беларуси грозит аннексияБывший генсек НАТО: Беларуси грозит аннексия
В Полтаве следователи ГБР задержали патрульных при получении 4 тыс. гривен взяткиВ Полтаве следователи ГБР задержали патрульных при получении 4 тыс. гривен взятки
В Казахстане задержали украинскую правозащитницуВ Казахстане задержали украинскую правозащитницу
Настоятеля церковного "МАФа" в киевском Детинце задержали в аэропорту "Борисполь"Настоятеля церковного "МАФа" в киевском Детинце задержали в аэропорту "Борисполь"
Начальницу исполнительной службы Кривого Рога задержали за взятку 500 тыс. грнНачальницу исполнительной службы Кривого Рога задержали за взятку 500 тыс. грн
Последние новости
Подгружаем последние новости