Гриценко и Садовый намекнули на объединение

"Через пару часов встреча, будем принимать решение".

Гриценко и Садовый намекнули на объединение
Андрій Садовий та Анатолій Гриценко
Фото: YouTube

Кандидаты в президенты Анатолий Гриценко и Андрей Садовый намекнули, что кто-то из них снимется с выборов.

"Идя на выборы, я прекрасно осознавал желание украинцев иметь единого кандидата, который будет способен победить всех этих ставленников олигархов и мародеров у власти. В течение кампании мой штаб внимательно отслеживает результаты достоверных соцопросов и тенденции. Я лично много общаюсь с людьми в регионах. Ожидаем последние данные, которые станут решающими для дальнейших действий. Показатели, на которые будем обращать внимание, - рейтинг, динамика и уровень доверия в обществе. Уверен - единый кандидат от демократических, антикоррупционных сил имеет все шансы победить", - написал Садовый в фейсбуке.

В фейсбуке Гриценко сразу же появился комментарий к этому посту. В нем говорится, что "через пару часов [будет] встреча с Андреем Ивановичем, будем принимать решение".

Напомним, что 27 февраля вышли данные опроса Института социсследований им. Яременко и "Социального мониторинга", согласно которому 50,9% респондентов заявили о необходимости единого кандидата от демократической оппозиции.

23% хотели бы видеть таким кандидатом Гриценко, 14,5% - Садового.


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