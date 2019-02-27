Украинское посольство рекомендует украинцам воздержаться от поездок в Индию

Посольство Украины в Индии рекомендует украинцам воздержаться от посещения севера Индии из-за обострения в индийско-пакистанских отношениях. Об этом сообщила пресс-служба посольства.

"В связи с существенным обострением ситуации в индийско-пакистанских отношениях посольство Украины настоятельно рекомендует гражданам Украины воздержаться от поездок в индийский штат Джамму и Кашмир, а также в северные и западные районы штатов Панджаб и Химачал Прадеш", - сказано в сообщении.

С 27 февраля Индия временно закрыла воздушное пространство для пассажирских и коммерческих перевозок над штатами Джамму и Кашмир, Химачал Прадеш, Панджаб и Уттаракханд. В случае возникновения обстоятельств, требующих немедленного консульского реагирования, посольство рекомендуем гражданам Украины безотлагательно обращаться на номер "горячей линии" в посольстве: +91 9205507157, в консульский отдел: +91 1126145093, или на круглосуточную "горячую линию" МИДа Украины: +38 044 2381657.

Напомним, Пакистан накануне заявил, что сбил два индийских военных самолета в ответ на вторжение в свое воздушное пространство. Накануне Индия сообщила об авиаударах по лагерю боевиков в Кашмире - это были первые авиаудары с 1971 года.