Заседание гуманитарной подгруппы ТКГ сорвали "базарные тетки" из ОРДЛО, - Геращенко

Украинская делегация покинула зал заседаний.

?Заседание гуманитарной подгруппы ТКГ сорвали "базарные тетки" из ОРДЛО, - Геращенко
Ирина Геращенко
Фото: Facebook/Iryna Gerashchenko

В Минске представители ОРДЛО сорвали заседание гуманитарной подгруппы Трехсторонней контактной группы по Донбассу. Об этом сообщила первый вице-спикер Верховной рады, представитель Украины в гуманитарной подгруппе Ирина Геращенко.

"Новости из Минска, где в гуманитарной группе украинскую сторону сегодня представляли эксперты СБУ и МинВОТ. Заседание группы было грубо сорвано базарным тетками (других оккупанты на захваченных территориях не нашли), которые были приглашены от ОРДЛО и функция которых - озвучивать темники Кремля", - написала она в Фейсбуке.

По ее словам, представители РоSSии и ОРДЛО снова в категорической форме отказались от всех предложений украинской стороны, и о передаче россиянам 25 осужденных граждан их страны в обмен на политзаключенных Кремля, помилование 72 сепаратистов в обмен на 19 наших заложников на оккупированных территориях.

"И устроили отвратительную истерику, когда только украинские представители заявили требование о немедленном освобождении военнопленных моряков", - добавила Геращенко.

"Во время заседания гуманитарной подгруппы ТКГ, в ходе обсуждения возможных вариантов обмена заложниками, приглашенные из Донецка вели себя недипломатично, базарно, в оскорбительной и некорректной форме попытались делать заявления в адрес Украины и высшего политического руководства страны", - пояснила Геращенко.

По ее словам, после оскорбительных высказываний в их адрес, украинская делегация покинула зал заседаний.

"Украинские делегации выразила решительный (протест) координатору по преобразованию тяжелого переговорного процесса на рынок с бранными хамами и покинула зал заседаний. Мои коллеги жестко отметили представителям ОБСЕ и РФ о недопустимости оскорбительных, недипломатичных высказываний в рамках перегноворного процесса со стороны марионеток Кремля", - подчеркнула первый вице-спикер Рады.

Напомним, ранее, 13 февраля, гуманитарная подгруппа ТКГ также не смогла добиться успехов на минских переговорах об обмене заложниками.


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