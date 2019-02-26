Адвокаты Януковича подали на приговор пять апелляций

Документы передадут в апелляционный суд до конца недели.

Защита бывшего президента Виктора Януковича, приговоренного к 13 годам тюрьмы, подала 5 апелляций на приговор. Об этом сегодня сообщила пресс-служба Оболонского районного суда Киева .

"Оболонский районный суд Киева сообщает, что на 25.02.2019 (последний день обжалования приговора) по делу по обвинению Януковича Виктора Федоровича защитники обвиняемого подали в суд 5 апелляционных жалоб", - сказано в сообщении.

Апелляции подали:

частный адвокат Александр Байдик (просит изменить приговор, исключив из него ссылку на определенные доказательства и обстоятельства),

частный адвокат Александр Горошинский (просит отменить приговор, а уголовное производство в отношении Януковича закрыть),

частные адвокаты Адриана Фазекош и Богдан Биленко (просят отменить приговор и назначить новое судебное рассмотрение в суде первой инстанции),

частные адвокаты Виталий Сердюк и Игорь Федоренко (просят апелляционный суд дополнительно допросить 48 свидетелей, приговор отменить, а уголовное производство в отношении Януковича закрыть и отменить аресты на его имущество),

государственный адвокат Юрий Рябовол, который просит отменить приговор и оправдать Януковича.

В целом апелляционные жалобы изложены на 478 страницах.

Кроме этого, защитник Байдык обратился в суд с заявлениями об исправлении допущенных, по его мнению, описок в приговоре. В частности, защитник просит Оболонский районный суд Киева исключить из мотивировочной части приговора ссылку на обстоятельство, смягчающее наказание Януковичу, а именно совершение им преступлений под влиянием властей РоSSийской Федерации.

Все апелляции будут переданы в Киевский апелляционный суд не позднее 1 марта.