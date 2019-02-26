Полиция задержала автобус с "киевскими титушками" на въезде в Одессу (обновлено)

В городе сегодня ожидаются первые лица государства.

Фото: facebook.com/gunp.odessa

Полиция Одессы усилила контроль на въезде в город из-за сообщения об автобусах с вооруженными людьми. Об этом сообщает региональное управление полиции.

В полицию заявили, что из Киева в направлении Одессы выехали два автобуса с вооруженными пассажирами. Для проверки данной информации на въезд в Одессу прибыли бойцы батальона полиции особого назначения и подразделения тактико-оперативного реагирования.

Фото: od.npu.gov.ua

"Правоохранителями проводятся превентивные меры, направленные на недопущение дестабилизации оперативной обстановки в регионе", - говорится в сообщении.

На опубликованных фото видно, что полицейские остановили по меньшей мере один пассажирский автобус.

Фото: od.npu.gov.ua
Фото: od.npu.gov.ua

Обновление. Советник начальника главного управления полиции Одесской области Руслан Форостяк сообщил в фейсбуке, что в этом автобусе ехали "титушки" из Киева.

"В то время, когда в Одессе с визитом находится президент страны, официальная делегация во главе с послом США в Украине госпожа Мари Йованович, спецпредставитель по Украине господин Курт Волкер, другие важные лица, на морвокзале стоит ракетный эсминец "Дональд Кук", нашлись дегенераты, решившие "пошатать трубу". Это сейчас уже дело следователей выяснить, кто именно и с какой целью направил сегодня в Одессу из Киева группу проплаченных молодых людей, которые совсем недавно так же были заметны в других регионах, где осуществляли непонятные провокации, имитируя протесты праворадикальних сил под флагом какой-то "Традиции и порядок", - заявил Форостяк.

Фото: facebook.com/ruslan.forostyak

Напомним, 26 февраля в Одессу приедут президент Украины Петр Порошенко, министр обороны Степан Полторак, глава МИД Павел Климкин и спецпредставитель США Курт Волкер. Также на прием на борту американского ракетного эсминца USS Donald Cook, который находится сейчас в Одессе, приглашены послы многих стран, дипломаты и кандидаты в президенты Украины.


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