Украина - самая большая мишень роSSийской дезинформации, - Мингарелли

Украина является самой крупной мишенью роSSийской дезинформации, и эта тенденция усилится в контексте проведения выборов президента. Такое заявлени сделал сегодня на конференции в Киеве глава представительства Евросоюза в Украине Хьюг Мингарелли.

Чиновник отметил, что Украина является "полем в информационной войне". "Украина – это самая большая мишень кремлевской кампании по дезинформации", - цитирует еврочиновника "Интерфакс-Украина".

По словам дипломата, это формирует искаженное восприятие Украины на Западе. "Вы платите очень высокую цену за плохой имидж, который сформирован в Западной Европе", - сказал глава представительства ЕС .

Он подчеркнул: "Скоро состоятся президентские и парламентские выборы в Украине, и эта кампания по дезинформации, информационная война только усилится и на протяжении следующих недель будет много фейковых новостей, которые будут пытаться изменить точку зрения Украины на будущих выборах президента".

Напомним, накануне Facebook разблокировал три страницы, связанные с роSSийским пропагандистским холдингом Russia Today.