Украина - самая большая мишень роSSийской дезинформации, - Мингарелли
Кремлю удалось сформировать на Западе негативный имидж Украины.
Украина является самой крупной мишенью роSSийской дезинформации, и эта тенденция усилится в контексте проведения выборов президента. Такое заявлени сделал сегодня на конференции в Киеве глава представительства Евросоюза в Украине Хьюг Мингарелли.
Чиновник отметил, что Украина является "полем в информационной войне". "Украина – это самая большая мишень кремлевской кампании по дезинформации", - цитирует еврочиновника "Интерфакс-Украина".
По словам дипломата, это формирует искаженное восприятие Украины на Западе. "Вы платите очень высокую цену за плохой имидж, который сформирован в Западной Европе", - сказал глава представительства ЕС.
Он подчеркнул: "Скоро состоятся президентские и парламентские выборы в Украине, и эта кампания по дезинформации, информационная война только усилится и на протяжении следующих недель будет много фейковых новостей, которые будут пытаться изменить точку зрения Украины на будущих выборах президента".
Напомним, накануне Facebook разблокировал три страницы, связанные с роSSийским пропагандистским холдингом Russia Today.
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