ВСК по делу Гандзюк завтра представит промежуточный отчет

Члены комиссии просят Раду продлить сроки работы комиссии.

ВСК по делу Гандзюк завтра представит промежуточный отчет
Фото: Сергей Нужненко

В Верховной Раде Украины завтра, 26 февраля, могут представить промежуточный отчет Временной следственной комиссии по расследованию нападений на общественных активистов, в частности, по убийству херсонской активистки Екатерины Гандзюк. Об этом сообщил председатель ВСК, народный депутат Борислав Береза.

Постановление о продлении срока работы ВСК уже зарегистрировано в Верховной Раде.

"Истек срок работы нашей ВСК. Именно поэтому я прошу, чтобы временная следственная комиссия по расследованию сведений относительно нападений на Екатерину Гандзюк и других активистов могла зачитать промежуточный отчет в Верховной Раде. Прошу во вторник поставить это на голосование", - сообщил Береза.

По его словам, все члены комиссии единогласно поддержали решение о продолжении работы.

В свою очередь первый вице-спикер Рады Ирина Геращенко ответила, что промежуточный отчет может быть рассмотрен в сессионном зале.

Ранее министр внутренних дел Арсен Аваков рассказал, что в качестве заказчика следствие рассматривало бывшего сотрудника департамента защиты экономики НПУ, в которого когда-то был конфликт с Гандзюк. Министр считает, что говорить о причастности к этому преступлению действующих сотрудников полиции пока нет оснований.

Напомним, Шевченковский районный суд города Киева продлил срок досудебного расследования по делу об убийстве Екатерины Гандзюк до 3 июля 2019 года.


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