Румынская православная церковь назвала условия для признания ПЦУ

В Украине насчитывается 127 румынских православных приходов, особенно в районе Северной Буковины.

Румынская православная церковь может признать Православную церковь Украины в обмен на письменные гарантии прав и свобод румыноязычных церковных общин на Буковине, которые сейчас находятся в ведении УПЦ МП.

Соответствующее решение было принято на заседании синода Румынской православной церкви.

"В Украине насчитывается 127 румынских православных приходов, особенно в районе Северной Буковины, в ведении УПЦ МП", - говорится в сообщении.

Румынская патриархия хочет получить письменные гарантии, что этническая и языковая идентичность румын будет уважаться, а также, что эти румынские православные смогут объединиться в румынский православный викариат в составе ПЦУ и развивать духовные отношения с Румынским Патриархатом, поддерживать их, получать и пользоваться богослужебными и церковными книгами на родном языке.

Также Румынский Патриархат попросит Вселенский Патриархат разъяснить проблему неканонических иерархов и священников, принадлежавших к бывшему "Киевскому патриархату".