Адвокаты Мангера не пришли на рассмотрение апелляции на освобождение под залог

Суд перенес заседание на неделю, чтобы "не нарушать конституционные права" Мангера.

Адвокаты Мангера не пришли на рассмотрение апелляции на освобождение под залог
Фото: LB.ua

Киевский апелляционный суд перенес рассмотрение апелляции на освобождение под залог 2,5 млн гривен главы Херсонского областного совета Владислава Мангера на 28 февраля из-за неявки адвокатов. Об этом написал адвокат Маси Найем на своей странице в Фейсбуке.

Найем сообщил, что на суд не пришел ни один из пяти адвокатов, защищающих Мангера. По словам Мангера, правозащитники не получали из суда повесток. Прокуроры согласились, что необходимо отложить судебное заседание, чтобы "не нарушать конституционные права Мангера".

Согласно сообщению, освобождение под залог продлится только до 3 марта, так как именно этой датой ограничено досудебное расследование. Завтра суд рассмотрит ходатайство о продлении сроков расследования в отношении Мангера и еще семерых фигурантов.

Ранее Шевченковский районный суд Киева арестовал Мангера и установил залог 2,5 млн гривен. После внесения залога Мангер вышел из СИЗО и вернулся на работу в Херсоне.


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