Следователи проверяют возможную гибель в Сирии экс-беркутовца, подозреваемого в расстрелах Майдана

В 2015 году Руслан Горбик получил гражданство РоSSийской Федерации.

Следователи проверяют возможную гибель в Сирии экс-беркутовца, подозреваемого в расстрелах Майдана
Колонна роSSийских гибридных войск, подразделения ЧВК «Вагнера» и ССО РФ. Снимок сделан 5-6 октября 2017 года в окрестностях Эль
Фото: infonapalm.org

Подозреваемый в расстрелах Майдана экс-беркутовец так называемой "Черной роты" Руслан Горбик, который в конце февраля 2014-го выехал в РоSSию и был объявлен в розыск, мог погибнуть в Сирии, на службе у ЧВК "Вагнера". Сейчас эту информацию проверяет следствие, передает Громадське.

В 2015 году Руслан Горбик получил гражданство РоSSийской Федерации. Его мать, Надежда Горбик, рассказала, что там он работал сначала массажистом, а потом устроился в полицию. В феврале 2018 года родным сообщили о его смерти, не указав обстоятельств. Похоронили Горбика в родном поселке Лучинец Винницкой области, тело родным передавали на границе с Россией в Харьковской области.

После смерти Руслана Горбика следователям ГПУ поступала информация от жителей Винницкой области о том, что бывший беркутовец мог погибнуть в Сирии во время операции при участии частной военной компании "Вагнера".

Наемники компании привлекались к войне на Донбассе, а в последнее время принимают участие в войне в Сирии. Следователи проверяют эту версию. Зато родные Горбика говорят, что о его службе наемником ничего не знали. В общении мужчина был скрытым, только отмечал, что не виноват в расстрелах.

По словам одноклассника экс-беркутовца Артура Матиека, выехать Горбику помог "тренер беркутовцев".

В расстрелах Майдана подозрения объявлено 26 экс-беркутовцу из так называемой "Черной роты". На скамью подсудимых попали только пять из них - это Сергей Тамтура, Александр Маринченко, Павел Аброськин, Сергей Зинченко и Олег Янишевский.

Глава спецроты Дмитрий Садовник сбежал в РоSSию осенью 2014-го, еще 20 беркутовцев - в конце февраля. 16 из них находятся на территории РоSSийской Федерации, 4 - в аннексирована Крыму. Части из них удалось получить роSSийское гражданство, части - убежище. Выдавать их по просьбе украинской прокуратуры РоSSия отказывается.


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