Четверо военнослужащих ранены на Донбассе в понедельник

С начала суток боевики восемь раз обстрелял позиции украинских военнослужащих на Донбассе, семь раз - с применением артиллерийских систем калибра 122мм и минометов калибров 120 и 82 мм (всего выпущено 94 снарядов и мин). В результате были ранены четверо украинских военных.

Об этом сообщает пресс-центр штаба Операции объединенных сил в Фейсбуке.

"В ходе боевых действий четверо военнослужащих Объединенных сил получили ранения. Подразделения обороняющихся ответили на вражеский огонь применением дежурных огневых средств. Потери противника уточняются", - говорится в вечерней сводке.

Отмечается, что в полосе действий оперативно-тактической группировки "Восток" боевики четыре раза обстреляли украинские опорные пункты: со ствольной артиллерии калибра 122 мм, противотанковых ракетных комплексов и крупнокалиберных пулеметов - в районе н.п. Лебединское; со ствольной артиллерии калибра 122 мм и, во второй раз, из минометов калибра 120 мм и станковых противотанковых гранатометов - вблизи села Водяное; из вооружения боевых машин пехоты и ручных противотанковых гранатометов - возле поселка Опытное.

В полосе действий оперативно-тактической группировки "Север" боевики совершили четыре обстрела: из минометов калибров 120 и 82 мм - в районе населенного пункта Екатериновка; дважды - из минометов 120 и 82 калибров - около поселка городского типа Новотошковское; из крупнокалиберных пулеметов - вблизи населенного пункта Крымское.

Напомним, накануне украинские спецназовцы на Донбассе взяли в плен второго боевика за сутки.