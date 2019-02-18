Волкер посетит Украину на следующей неделе
Спецпредставитель США надеется на встречу в нормандском формате в ближайшее время.
Специальный представитель США по Украине Курт Волкер посетит Украину с 25 февраля по 3 марта.
Об этом сообщил министр иностранных дел Павел Климкин.
"Я с ним встречался позавчера. Он будет на следующей неделе снова в Украине. Он готов встречаться", - сказал он.
Климкин также отметил, что Волкер надеется на встречу в нормандском формате в ближайшее время. Министр считает, что темами такой встречи должны быть освобождение политических заключенных, безопасность на Донбассе и вопрос мореплавания в Керченском проливе.
Напомним, Волкер считает, что РоSSия не заинтересована в урегулировании конфликта на Донбассе. Он также сообщал, что в феврале США планируют пересматривать санкции в отношении РФ из-за Крыма. ЕС, по его словам, также рассматривает возможные дополнительные ограничительные меры. Ближайшая встреча министров иностранных дел ЕС, на которой могут обсуждаться санкции, состоится в феврале.
Ранее Волкер заявил, что Запад не поддерживал бы Украину, если бы она была безнадежно коррумпирована и атаковала свой народ.
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