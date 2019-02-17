В Одессе сгорел автомобиль участника протестов против застройки города

Пожар произошел в непосредственной близости от дома, где была его семья с маленькими детьми.

Фото: facebook.com/aleksander.babich

Ночью 17 февраля в Одессе сгорел автомобиль местного краеведа и экскурсовода Александра Бабича.

Об этом он сообщил на своей странице в фейсбуке.

В комментарии изданию "Думская" Бабич сказал, что это может быть связано с его общественной деятельностью. "Это не личные и не бизнес-конфликты. У меня их не было давно. Кто-то, кому не нравится моя общественная деятельность", - предположил он

Лидер одесского "Автомайдана" Виталий Устименко в свою очередь заявил, что это может быть связано с акциями протеста против строительства на территории Летнего театра.

"Помимо всего прочего, Александр Бабич был одним из представителей нашей интеллигенции, которые привлекали внимание к защите Летнего, участвовал в публичных консультациях и очень поспособствовал тому, чтобы в сердце Одессы, на территории Летнего театра [мэр Геннадий] Труханов и [предприниматель Владимир] Галантерник не построили очередной ТЦ", - говорится в фейсбуке Устименко.

Пожар произошел в непосредственной близости от дома историка. Его самого в момент ЧП там не было, зато была его семья с маленькими детьми.


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