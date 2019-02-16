Апелляционный суд Черниговской области продлил арест Савченко

По мнению адвокатов нардепа, суд вышел за рамки своих полномочий.

Апелляционный суд Черниговской области продлил арест Савченко
Надежда Савченко и Владимир Рубан на заседании суда в Чернигове
Фото: Віра Курико

Апелляционный суд Черниговской области продлил еще на два месяца срок содержания под стражей народному депутату Украины Надежде Савченко, который истекал 15 февраля.

Соответствующее решение суд принял на заседании в пятницу, 15 февраля, передает Интерфакс-Украина.

На заседании суд также рассматривал вопрос о подсудности дела по обвинению Савченко и бывшего руководителя Центра освобождения пленных "Офицерский корпус" Владимира Рубана в действиях, направленных на насильственное изменение или свержение конституционного строя или на захват государственной власти.

Апелляционный суд перенаправил вопрос о подсудности данного дела в Верховный суд Украины.

Отмечается, что сторонники и адвокаты Надежды Савченко были крайне возмущены решением апелляционного суда о продлении ареста, поскольку убеждены, что данный суд вышел за рамки своих полномочий и не имел права решать вопрос о продлении ареста.

11 февраля коллегия Верховного суда Украины приняла решение о рассмотрении в Черниговском районном суде Черниговской области дела "Савченко-Рубана".

14 февраля Черниговский районный суд удовлетворил заявление адвокатов Савченко об отводе судей. В связи с отсутствием возможности собрать новый состав суда, дело "Савченко-Рубана" было направлено в Апелляционный суд Черниговской области для определения подсудности.

30 июля 2018 года Генеральная прокуратура и Служба безопасности Украины завершили расследование уголовного производства в отношении Савченко и Рубана по подозрению в терроризме. Владимир Рубан был задержан 8 марта 2018 года на выезде из зоны АТО с большим количеством оружия, спрятанном в мебели. 22 марта 2018 года Верховная Рада Украины сняла неприкосновенность с депутата Савченко, в тот же день ее задержали и 23 марта арестовали.


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