Апелляционный суд Черниговской области продлил арест Савченко

Апелляционный суд Черниговской области продлил еще на два месяца срок содержания под стражей народному депутату Украины Надежде Савченко, который истекал 15 февраля.

Соответствующее решение суд принял на заседании в пятницу, 15 февраля, передает Интерфакс-Украина.

На заседании суд также рассматривал вопрос о подсудности дела по обвинению Савченко и бывшего руководителя Центра освобождения пленных "Офицерский корпус" Владимира Рубана в действиях, направленных на насильственное изменение или свержение конституционного строя или на захват государственной власти.

Апелляционный суд перенаправил вопрос о подсудности данного дела в Верховный суд Украины.

Отмечается, что сторонники и адвокаты Надежды Савченко были крайне возмущены решением апелляционного суда о продлении ареста, поскольку убеждены, что данный суд вышел за рамки своих полномочий и не имел права решать вопрос о продлении ареста.

11 февраля коллегия Верховного суда Украины приняла решение о рассмотрении в Черниговском районном суде Черниговской области дела "Савченко-Рубана".

14 февраля Черниговский районный суд удовлетворил заявление адвокатов Савченко об отводе судей. В связи с отсутствием возможности собрать новый состав суда, дело "Савченко-Рубана" было направлено в Апелляционный суд Черниговской области для определения подсудности.

30 июля 2018 года Генеральная прокуратура и Служба безопасности Украины завершили расследование уголовного производства в отношении Савченко и Рубана по подозрению в терроризме. Владимир Рубан был задержан 8 марта 2018 года на выезде из зоны АТО с большим количеством оружия, спрятанном в мебели. 22 марта 2018 года Верховная Рада Украины сняла неприкосновенность с депутата Савченко, в тот же день ее задержали и 23 марта арестовали.