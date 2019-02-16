ФСБ проверяет на экстремизм портрет Бандеры, изъятый у проукраинского активиста в Крыму

РоSSийские силовики не комментируют ситуацию.

ФСБ проверяет на экстремизм портрет Бандеры, изъятый у проукраинского активиста в Крыму
Активист Олег Приходько
Фото: Крым.Реалии

Сотрудники крымского главка ФСБ РоSSии проверяют на экстремизм портрет одного из лидеров украинского националистического движения первой половины ХХ века Степана Бандеры и революционный красно-черный флаг ОУН, которые роSSийские силовики изъяли в Крыму 8 февраля во время обыска у проукраинского активиста Олега Приходько.

Об этом Крым.Реалии 15 февраля рассказал сам Приходько.

«Остался у них портрет Степана Бандеры и красно-черный флаг. «Эксперты» ФСБ изучают их на экстремизм. Сказали, что еще свяжутся со мной», – рассказал Приходько.

Активист сообщил, что ему вернули украинские флаги, ленточки и символику украинской партии «Свобода». Приходько не сказали, будет ли возбуждено в отношении него уголовное дело.

Он сообщил, что у него расспрашивали, с какими журналистами и правозащитниками он общался в последнее время. Но Приходько отказался говорить, сославшись на статью 51 Конституции РоSSии.

Публичных комментариев управления ФСБ РоSSии в Крыму по этому поводу нет.

8 февраля сотрудники крымского главка ФСБ провели обыск у Олега Приходько в селе Орехово Сакского района. Силовики изъяли у него украинскую символику, флаги партии «Свобода», красно-черные флаги, портрет Степана Бандеры, технику и домашние CD-диски. После обыска Приходько отвезли в Симферополь, где допрашивали, расспрашивая о его деятельности и связях на материковой части Украины.

Следственные действия ему пояснили тем, что накануне неизвестные разрушили памятник советским солдатам в парке города Саки. Приходько отрицает свою причастность к этому и заявляет, что не был в том парке уже несколько лет. Он связывает происходящее со своей проукраинской позицией и с тем, что ранее представлял в Сакском районе партию «Свобода», которая с 2014 года запрещена подконтрольными РоSSии крымскими властями.

РоSSийские силовики не комментируют проведение обыска у Приходько. В июне 2016 года роSSийские силовики задерживали активиста за украинские номерные знаки на автомобиле.


!

Если для Вас конкретно эта новость оказалась важной или интересной - пожалуйста, поделитесь ею в своей любимой социальной сети с помощью кнопок, расположенных под этим текстом. Это поможет нам в будущем делать более качественную подборку материалов, исходя из Ваших потребностей\интересов.




Коды для вставки в блог\форум

blog comments powered by Disqus

Вспомним другие новости из этого раздела?


Политика

←+Ctrl+→

Интересные новости
Украинские активисты добились отмены показа фильма Михалкова "Т-34" в БостонеУкраинские активисты добились отмены показа фильма Михалкова "Т-34" в Бостоне
В РоSSии размещено более 64 крылатых ракет 9М729, - СМИВ РоSSии размещено более 64 крылатых ракет 9М729, - СМИ
РФ созывает Совбез ООН по ситуации в УкраинеРФ созывает Совбез ООН по ситуации в Украине
Экс-прокурор, которого подозревали в преступлениях против Майдана, умер после ознакомления с материалами делаЭкс-прокурор, которого подозревали в преступлениях против Майдана, умер после ознакомления с материалами дела
РоSSия заявила о "проблемах с поставками" для Европы, в случае создания препон "Северному потоку-2"РоSSия заявила о "проблемах с поставками" для Европы, в случае создания препон "Северному потоку-2"
Блок рекламы


Похожие новости
Капитан "Норда" "нашелся" в аннексированном Крыму, - СМИКапитан "Норда" "нашелся" в аннексированном Крыму, - СМИ
Посол Украины в Канаде не продавал участок в Крыму по роSSийским законам, - комментарий МИД УкраиныПосол Украины в Канаде не продавал участок в Крыму по роSSийским законам, - комментарий МИД Украины
Посол Украины в Канаде опроверг продажу земучастка в Крыму по роSSийским законамПосол Украины в Канаде опроверг продажу земучастка в Крыму по роSSийским законам
Беглый экс-глава "Запорожьеоблэнерго" нашелся в КрымуБеглый экс-глава "Запорожьеоблэнерго" нашелся в Крыму
Активиста "Украины без Кучмы" отправили под суд по подозрению во взяткеАктивиста "Украины без Кучмы" отправили под суд по подозрению во взятке
Полиция проверяет законность агитации Игоря ШевченкоПолиция проверяет законность агитации Игоря Шевченко
Служба внешней разведки проверяет роSSийское гражданство НовинскогоСлужба внешней разведки проверяет роSSийское гражданство Новинского
У министра обороны Британии в туалете бумага с портретом Путина, - «Daily mail»У министра обороны Британии в туалете бумага с портретом Путина, - «Daily mail»
Прооперированного активиста Михайлика выписали из больницы в МюнхенеПрооперированного активиста Михайлика выписали из больницы в Мюнхене
РоSSийские военные провели учения по переброске техники через Донузлав в КрымуРоSSийские военные провели учения по переброске техники через Донузлав в Крыму
Последние новости
Подгружаем последние новости