Съезд адвокатов выразил недоверие члену ВККС

Адвокаты намерены отозвать Луцюка.

Съезд адвокатов выразил недоверие члену ВККС
Павел Луцюк
Фото: vkksu.gov.ua

Съезд адвокатов выразил недоверие члену Высшей квалификационной комиссии судей Павлу Луцюку. "За" проголосовало 95 делегатов. 44 - против, 23 - удержались.

Критика в сторону деятельности члена ВККС звучала от адвокатов по поводу якобы подделки документов, в частности, свидетельства об адвокатской деятельности.

Глава Совета адвокатов Закарпатской области Алексей Фазекош предложил внести в повестку дня вопрос о выражении недоверия Луцюку и отзыва его из посады члена ВККС. После поддержки этого предложения на голосование был поставлен вопрос о выражении недоверия Луцюку, а после - утверждения бюллетеня для увольнения члена ВККС.

В противовес предложению Фазекоша глава Совета адвокатов Луганской области Александр Мельников призывал коллег не дискредитировать себя и дать возможность Луцюку доработать до завершения его полномочий.

По словам некоторых адвокатов, такие действия адвокатов связаны якобы с тем, чтобы на сегодняшнем съезде избрать двоих членов ВККС, поскольку полномочия Луцюка заканчиваются через три месяца, а съезд проводится раз в три года.

Отметим, что вопрос по поводу Луцюка не стоял на повестке дня съезда и был поставлен на голосование с голоса.

Напомним, 15-16 февраля проходит съезд адвокатов, который намерен избрать двоих членов Высшего совета правосудия и одного члена Высшей квалифкомиссии судей.

Павел Луцюк был избран членом Высшей квалификационной комиссии судей на съезде адвокатов 3 июля 2015 года.


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