В результате обстрела Новолуганского уничтожен жилой дом

70-летний хозяин дома чудом остался жив.

В прифронтовом поселке Новолуганское Донецкой области утром 14 февраля боевики артиллерийским обстрелом уничтожили жилой дом.

Об этом сообщает пресс-центр операции Объединенных сил.

Результаты обстрела дома в Новолуганском
Фото: #facebook#.com/pressjfo.news
Результаты обстрела дома в Новолуганском
Фото: #facebook#.com/pressjfo.news

"Враг выпустил два снаряда из тяжелого артиллерийского вооружения, запрещенного минскими договоренностями. В результате данного преступления был уничтожен двухэтажный дом местного жителя. Мужчина, 1949 года рождения, украинец Виктор Фролов, чудом остался жив", - говорится в сообщении в Facebook.

Фото: #facebook#.com/pressjfo.news

Мужчина получил легкие телесные повреждения, от госпитализации отказался.

Фото: #facebook#.com/pressjfo.news

По предварительной оценке, обстрел был осуществлен управляемым артиллерийским снарядом "Краснополь" калибра 152 мм, о чем свидетельствуют обломки и часть хвостовика.

Фото: #facebook#.com/pressjfo.news

Напомним, 17 декабря Новолуганское обстреляли из "Града", ранения получили 8 мирных жителей. Более 100 зданий были повреждены.


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