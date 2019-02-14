В СБУ пообещали проверить причастность сотрудника спецслужбы к убийству Гандзюк

В Службе безопасности Украины считают, что подозреваемый в организации убийства херсонской активистки Катерины Гандзюк глава Херсонского облсовета Владислав Мангер пытается дискредитировать спецслужбу, утверждая о якобы причастности к данному преступлению сотрудника СБУ Даниила Доценко.

Однако обвинение Мангера в адрес сотрудника службы будет проверено в ходе досудебного расследования, информирует пресс-центр СБУ .

"В ходе досудебного следствия следователи собрали достаточно данных, которые стали основанием для вручения Владиславу Мангеру сообщения о подозрении в организации убийства Катерины Гандзюк. В ходе досудебного расследования указанного уголовного производства никаких данных, которые бы свидетельствовали о причастности к преступлению, совершенному в отношении Гандзюк, Доценко или других сотрудников СБУ получено не было. Ни одно лицо, в том числе и сам Мангер, с заявлением о совершении преступления по Гандзюк Доценко или любым другим сотрудником в СБУ не обращался", - отметили в спецслужбе.

Служба безопасности Украины считает, что этим заявлением подозреваемый пытается избежать уголовной ответственности за совершенное преступление.

Вместе с тем, в СБУ сообщили, что утверждение Мангера будет тщательно проверено в ходе досудебного расследования уголовного дела по факту умышленного убийства Гандзюк, в "том числе путем проведения (в случае удовлетворения судом соответствующих ходатайств органа досудебного расследования) судебных психологических экспертиз с использованием компьютерного полиграфа, в случае получения соответствующего согласия от Мангера и других лиц, о причастности к преступлению которых он указывает".

Шевченковский районный суд Киева 14 февраля продолжил рассматривать ходатайство прокуратуры об избрании меры пресечения подозреваемому в организации убийства херсонской активистки Екатерины Гандзюк главе Херсонского облсовета Владиславу Мангеру, которое начал рассматривать 12 февраля. Сторона обвинения считает, что глава Херсонского областного совета расплатился базой отдыха Oasis Beach в Лазурном за нападение на активистку.

Напомним, 31 июля 2018 года в центре Херсона Екатерину Гандзюк облили кислотой. 4 ноября она скончалась в больнице.

Фигурантами преступления считаются Сергей Торбин, Виктор Горбунов, Владимир Васянович, Вячеслав Вишневский и Никита Грабчук (исполнители), Игорь Павловский (посредник), Алексей Левин (организатор) и Владислав Мангер (заказчик).

Мангера подозревают в совершении уголовного правонарушения, предусмотренного ст.27 (виды соучастия) , п.п. 4, 6, 11, 12 ст.115 (умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины.