В Казахстане задержали украинскую правозащитницу

Также не выходит на связь еще один наблюдатель организации и его адвокат.

В четверг, 14 февраля, в столице Казахстана Астане неизвестные, которые представились миграционной полицией, похитили гражданку Украины, наблюдательницу официальной правозащитной миссии Federazione Italiana Diritti Umani - Comitato Italiano Helsinki Людмилу Волошину.

Об этом сообщила правозащитница, волонтер Итальянской федерации по правам человека Наталья Панченко в Фейсбуке.

По ее информации, Волошину задержали в ее номере в гостинице "Комфорт" в Астане.

"Задержавшие представились миграционной полицией, хотя есть весомые основания предполагать, что это были представители КНБ (Комитет нацбезопасности)", - заявила она. По словам Панченко, похитители не показали своих личных удостоверений и не назвали причину задержания.

"Волошина успела совершить телефонный звонок, который в грубой форме был прерван представителями власти. С момента задержания телефон Людмилы не отвечает, место ее нахождения остается неизвестным", - рассказала волонтер.

На задержание наблюдательницы уже официально отреагировала Итальянская Федерация по правам человека, которая требует немедленного освобождения члена международной наблюдательной миссии.

Представители миссии связывают задержание Волошиной с делом казахского судьи Малика Кенжалиева, который рассказал ей о том, что его уволили с должности и давят на него из-за приговора, который был неудобен для власти Казахстана.

Панченко также сообщила, что в Астане задержали еще одного наблюдателя организации - Валерия Лавтушенко, который вместе с адвокатом ехал в консульство Украины. Связь с обоими прервалась.

Напомним, в октябре прошлого года Украина и Казахстан договорились об экстрадиции и правовой помощи.