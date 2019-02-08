Оккупационные власти Крыма пытаются забрать храм ПЦУ в Симферополе, - архиепископ Зоря

Единственному украинскому православному храму в этом городе грозит уничтожение.

Оккупационные власти аннексированного Россией Крыма пытаются забрать храм Православной церкви Украины в Симферополе.

Об этом сообщил архиепископ Черниговский и Нежинский Евстратий Зоря.

"Архиепископ Климент с верующими собора святых Владимира и Ольги в Симферополе просят о молитве - оккупанты направили предписание об "освобождении помещений". Единственному украинскому православному храму в этом городе грозит уничтожение", - написал архиепископ в фейсбуке.

По словам архиепископ Евстратия, данные действия со стороны роSSийских властей Крыма являются местью архиепископу Клименту за его правозащитную деятельность.

Напомним, первом заседании Священного Синода ПЦУ создана православная миссию помощи жертвам нарушения прав человека и лицам, лишенным свободы, которая будет заниматься вопросами освобождения украинских политических узников Кремля. Этой миссией будет руководить архиепископ Симферопольский и Крымский Климент.

В январе 2014 года архиепископ симферопольский и крымский епархии тогда еще Украинской православной церкви Киевского патриархата Климент осудил призывы Верховного совета Крыма к введению чрезвычайного положения.


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