Украинцы с 1 марта смогут въезжать в Грузию по внутренним ID-паспортам

Соглашение между странами подписали в декабре 2018 года.

Украинцы с 1 марта смогут въезжать в Грузию по внутренним ID-паспортам
Фото: www.kmu.gov.ua

С 1 марта украинцы с внутренними паспортами в виде ID-карты смогут посещать Грузию без паспорта для заграничных поездок. Об этом сообщает Министерство иностранных дел на своей странице в Фейсбуке.

1 марта 2019 года вступает в силу обновленное соглашение между Кабинетом министров Украины и правительством Грузии о взаимной отмене визовых требований. В частности, в дополнение к существующему безвизовому режиму вводятся взаимные поездки на основании внутренних паспортов в форме карточки (ID), которые содержат бесконтактный электронный носитель.

Напомним, Кабмин утвердил соглашение с Грузией о поездках по ID-картам в декабре 2018 года. Само соглашение было подписано 5 октября 2018 года. Документ предусматривает, что украинцы смогут беспрепятственно посещать Грузию на основании ID-карт.

В 2018 году также был введен режим безвизовых поездок в Катар, Антигуа и Барбуду, в провинцию Хайнань (Китай). Планируется в ближайшее время с Уругваем и Таиландом. С Сербией было подписано соглашение об увеличении безвизового срока пребывания - с 30 до 90 дней.


!

Если для Вас конкретно эта новость оказалась важной или интересной - пожалуйста, поделитесь ею в своей любимой социальной сети с помощью кнопок, расположенных под этим текстом. Это поможет нам в будущем делать более качественную подборку материалов, исходя из Ваших потребностей\интересов.




Коды для вставки в блог\форум

blog comments powered by Disqus

Вспомним другие новости из этого раздела?


Политика

←+Ctrl+→

Интересные новости
В Британии приготовились эвакуировать королеву Елизавету на случай беспорядков из-за BrexitВ Британии приготовились эвакуировать королеву Елизавету на случай беспорядков из-за Brexit
Добыча токсичного песка в Керчи может привести к экологической катастрофе, - МинВОТДобыча токсичного песка в Керчи может привести к экологической катастрофе, - МинВОТ
Посол Британии обеспокоена возможным влиянием на реформу здравоохранения в УкраинеПосол Британии обеспокоена возможным влиянием на реформу здравоохранения в Украине
Экс-премьер Македонии сбежал в Венгрию из-за угрозы убийства, - СМИЭкс-премьер Македонии сбежал в Венгрию из-за угрозы убийства, - СМИ
ГПУ открыла дело против МедведчукаГПУ открыла дело против Медведчука
Блок рекламы


Похожие новости
Епифаний: украинцы и россияне постепенно восстановят дружбуЕпифаний: украинцы и россияне постепенно восстановят дружбу
Семенченко не должен был использовать диппаспорт в частной поездке в Грузию, - ГеращенкоСеменченко не должен был использовать диппаспорт в частной поездке в Грузию, - Геращенко
В начале 2019 будет объявлена конкретная дата поездок в Грузию по внутренним украинским паспортамВ начале 2019 будет объявлена конкретная дата поездок в Грузию по внутренним украинским паспортам
Порошенко: Гарантирую, что выборы состоятся 31 марта 2019 годаПорошенко: Гарантирую, что выборы состоятся 31 марта 2019 года
Семенченко отрицает, что задержанные украинцы причастны к акциям грузинской оппозицииСеменченко отрицает, что задержанные украинцы причастны к акциям грузинской оппозиции
Украинцы в Сан-Франциско провели акцию в поддержку захваченных Россией моряковУкраинцы в Сан-Франциско провели акцию в поддержку захваченных Россией моряков
Украинцы даже не заметят военного положения – ТукаУкраинцы даже не заметят военного положения – Тука
Первый автоматический перерасчет пенсии состоится 1 мартаПервый автоматический перерасчет пенсии состоится 1 марта
Рада назначила выборы президента на 31 мартаРада назначила выборы президента на 31 марта
Сегодня вечером украинцы зажгут свечи в память о миллионах жертв Голодомора
Последние новости
Подгружаем последние новости