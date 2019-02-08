РоSSийские наблюдатели в составе миссии ОБСЕ попытаются попасть в Украину в понедельник
Верховная Рада только вчера приняла законопроект, запрещающий россиянам наблюдать за украинскими выборами.
Двое роSSийских наблюдателей в составе долгосрочной миссии Бюро по демократическим институтам и правам человека (БДИПЧ) ОБСЕ намерены в понедельник, 11 февраля, вылететь в Киев для наблюдением за ходом украинской президентской кампании. Об этом сегодня сообщил глава освета РоSSийского общественного института избирательного права Игорь Борисов.
"Попытка будет предпринята, если ничего другого не произойдет. Они находятся в составе миссии БДИПЧ, которая на сегодня не отказывается от роSSийского сегмента в рамках миссии в Украине", - цитирует Борисова "Интерфакс-Украина".
Представители, которые направляются в Украину - Елизавета Борисова из РОИИП и Кристина Богданова из "Института общественной электоральной дипломатии". "Оба наших представителя имеют уже достаточно большой опыт международного наблюдения, в том числе в составе БДИПЧ ОБСЕ", - добавил Борисов.
"Если завтра директор БДИПЧ ОБСЕ скажет, что мы РоSSию отменяем, то это тоже патовая ситуация. Как это было в ПАСЕ, когда нам говорят, что вы взносы платите, а участия не принимаете. БДИПЧ на это не пойдет, но здесь вопрос, насколько активно будут настаивать на исполнении международных требований верховенства права, препятствовать попыткам это обойти", - считает Борисов.
Напомним, накануне Верховная Рада Украины приняла законопроект, который запрещает гражданам РоSSии быть наблюдателями на выборах в Украине. Министерство иностранных дел Украины ранее уже несколько раз говорило, что не будет регистрировать официальных наблюдателей от РФ на украинских президентских выборах. На прошлой неделе глава МИД Павел Климкин выразил надежду, что такое же решение примет и Центральная избирательная комиссия
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Политика
08.02.2019 16:15