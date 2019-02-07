В годовщину расстрелов на Майдане в Киеве представят спектакль о "Расстрелянном Возрождении"

Главную роль в постановке сыграл ветеран АТО.

В годовщину расстрелов на Майдане в Киеве представят спектакль о "Расстрелянном Возрождении"
Фото: musictheatre.kiev.ua

В Киевском муниципальном театре оперы и балета для детей и юношества представят новый спектакль "Расстрелянное Возрождение".

Как сообщают в театре, премьера состоится 20 февраля, в годовщину расстрелов на Майдане 2014 года.

Главную роль в постановке исполнит Александр Рудько, участник боев под Гранитным и Золотым. Рудько - актер и ученик Анатолия Паламаренко, известного актера эстрады и мастера в творческих вузах. В 2014 году Александр ушел со сцены и воевал на передовой.

"Главная роль в спектакле - собирательный образ Поэта, который не хотел подчиняться жестокой системе и в результате погиб, защищая свое пространство свободы и творчества, - рассказывает директор и художественный руководитель театра Петр Качанов. - Несмотря на то, что в постановке про другую историческую эпоху, в этой решительности отстоять свободу мы видим определенные аллюзии на Майдан. Нам удалось создать очень символическую и глубокую постановку, без надрыва и буквализма".

В спектакле прозвучит поэзия авторов "Расстрелянного Возрождения" - Михайля Семенко, Василя Эллана-Блакытного, Михаила Драй-Хмары, Марка Йогансена, Олексы Слисаренко и других.

Режиссер-постановщик - Дмитрий Тодорюк. По его словам, на сцене будет минимум декораций, но эмоциональную составляющую "усилит хор, одетый в униформу той эпохи - гулаговские фуфайки".

В музыкальной составляющей постановки принял участие известный бандурист Роман Гринькив.

Премьерные показы спектакля "Расстрелянное Возрождение" состоятся 20 и 23 февраля 2019 года.


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