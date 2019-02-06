Украина вышла из соглашения об обмене правовой информацией с РоSSией
Договор действовал с 1995 года.
Кабинет министров прекратил действие соглашения с Россией об обмене правовой информацией.
Такое решение было принято на заседании правительства в среду, пишет "Интерфакс-Украина".
Данный документ был подписан и вступил в силу 18 апреля 1995 года.
Соглашение предусматривало, что каждая из сторон обязуется предоставлять другой стороне правовую информацию путем электронной передачи документов, соблюдая установленные международные стандарты средств коммутации сообщений и пакетов для открытых систем, или путем предоставления другой стороне официальных текстов правовых актов на бумажных носителях.
Кроме того, отмечалось, что информация, получаемая одной из сторон в ходе сотрудничества, может быть передана третьей стороне только при условии согласия стороны, передавшей эту информацию.
Напомним, 18 января министр иностранных дел Павел Климкин рассказал, что Украина разорвала 49 договоров с РоSSийской Федерацией и планирует разорвать еще примерно столько же. Уже прекратили свое существование 2 межгосударственных соглашения, 25 межправительственных, 19 межведомственных и 3 межрегиональных.
Если для Вас конкретно эта новость оказалась важной или интересной - пожалуйста, поделитесь ею в своей любимой социальной сети с помощью кнопок, расположенных под этим текстом. Это поможет нам в будущем делать более качественную подборку материалов, исходя из Ваших потребностей\интересов.
Вспомним другие новости из этого раздела?
Политика
06.02.2019 11:10
06.02.2019 11:11