Кандидата в президенты, депутата Верховной Рады Александра Вилкула облили зеленкой в Бердянске.

Фото: brd24.com

Местное издание "Бердянск 24" пишет, что это произошло возле местного дома культуры "Софит", где местные активисты организовали акцию протеста против приезда Вилкула. Политик вместе с охраной попытался попасть в помещение дома культуры, в результате чего произошло столкновение между правоохранителями и протестующими.

Фото: brd24.com

Вход в дом культуры заблокировали и Вилкул не смог попасть внутрь здания. В итоге ему пришлось покинуть место встречи.

В фейсбуке Вилкула говорится, что ему также пытались помешать встретиться с избирателями в соседнем поселке Мангуш. Он назвал произошедшее провокацией власти, совершенной при помощи "карманных штурмовиков".

"Власть привезла около 50 боевиков в балаклавах, чтобы сорвать мне встречу с людьми. Молодчики вели себя агрессивно. Перед встречей захватили ДК. Выталкивали на улицу людей. Полиция бездействовала", - заявил он.

Напомним, Вилкул баллотируется в президенты от партии "Оппозиционный блок - Партия мира и развития".