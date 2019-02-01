В Латвии телеканал "РоSSия РТР" запретили за пропаганду ненависти к украинцам

Часть украинцев называли бандеровцами и призывали их повесить и расстрелять.

В Латвии телеканал
Ольга Скабеева
Фото: скриншот видео

Национальный совет по электронным СМИ Латвии 31 января принял решение на три месяца запретить ретрансляцию программ роSSийского телеканала "РоSSия РТР" на территории страны.

Нарушения констатированы в передачах "РоSSия РТР" "Вечер с Владимиром Соловьевым" и "60 минут" (ведущие - Ольга Скабеева и Евгений Попов), сообщает Delfi.

"Например, в передаче "Вечер с Владимиром Соловьевым" 22 мая 2018 года ведущий недвусмысленно и неоднократно обращает враждебные высказывания против части жителей Украины. Точнее, руководитель передачи указывает, что часть украинцев (бандеровцев) следует повесить и расстрелять. Кроме того, ведущий Владимир Соловьев называет часть украинцев нацистами, антисемитами и бандитами. 11 января 2018 года в передаче "60 минут" многократно констатированы призывы Владимира Жириновского к осуществлению военных действий на территории Украины, он многократно возбуждает ненависть к украинцам, отмечая, что украинцы - негодяи и бандиты", - говорится в сообщении.

Совет подчеркивает, что цель и задача ограничения ретрансляции – мотивировать иностранное электронное средство массовой информации в дальнейшем соблюдать закон Латвии. Исходя из этой цели, также выбран соразмерный период приостановки вещания - три месяца.

Запрет вступит в силу на следующий день после официальной публикации в Latvijas V?stnesis.


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